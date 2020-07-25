Очередная акция поддержки в Хабаровске собрала около шести тысяч человек

В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. На площади перед правительством региона сегодня собралось около шести тысяч человек. Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание.

Напомним, в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 участников.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ в Хабаровский край сегодня приехало рекордное число участников из других регионов. Как они сами отмечают, они вышли не в поддержку арестованного губернатора, а совершенно с иными требованиями.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики регистрируется массовый рост COVID-19.

В данный момент протестующие уже начали расходиться по домам.