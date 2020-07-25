Мелкие подношения дорого обходятся хабаровским мздоимцам

Теперь уже бывшему заместителю начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю светит восемь лет лишения свободы. За мелкие в общем-то взятки. Прокурором Хабаровского края утверждено обвинительное заключение в отношении уже уволенного из органов по отрицательным мотивам должностного лица. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за незаконные действия»), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»).

Как сообщила старший помощник прокурора края Анна Исаева, в ходе следствия было установлено, что сотрудник полиции принимал «подношения» в виде услуг. Так, через посредника он склонил наделенных полномочиями других должностных лиц УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, не осведомленных о его преступных намерениях, на совершение регистрации дорогого джипа Lexus LX 570. С присвоением государственных номеров с престижным сочетанием цифр: тремя единицами. За это житель Биробиджана оплатил полицейскому проживание в коттедже повышенной комфортности. Всего лишь трое суток, которые провел в свое удовольствие полицейский, обошлись ему в 58 тысяч рублей. Взяточнику же, когда все вскрылось, такое житье-бытье вылилось куда в большую сумму. Ему теперь предстоит заплатить судебный штраф. В размере 150 тысяч рублей.

Кроме этого, сотрудник полиции получил мелкую взятку от генерального директора ООО «Элит». За помощь в регистрации вне очереди и без соответствующей записи на электронном портале государственных услуг Российской Федерации двух авто — «Лада-210740» и Toyota Vitz. Взятку он получил в виде… бесплатного посещения банного зала комплекса ООО «Элит». Если бы он платил из своего кармана, то пришлось бы выложить чуть больше 7 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Как говорят юристы, для рассмотрения по существу.

А вот бывший участковый уполномоченный полиции МОМВД России «Биробиджанский» уже, как говорится, получил свое. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Уголовное дело было рассмотрено судом с участием прокурора Биробиджанского района Светланы Старовойтовой.

Следствием было установлено, что в ноябре прошлого года он за смехотворную взятку в 10 тысяч и 100 рублей помогал так называемым черным лесорубам. Он способствовал укрывательству фактов незаконной заготовки древесины на территории одного из лесничеств Биробиджанского района и непривлечению виновных к уголовной ответственности. Кроме того, участковый должен был предупреждать местного лесозаготовителя, давшего ему «барашка в бумажке», о предстоящих рейдах по выявлению таежных браконьеров. И даже обеспечивать беспрепятственный пропуск автотранспорта с древесиной.

Как рассказала старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская, в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки службы собственной безопасности УМВД России по ЕАО. Также самое активное участие в расследовании принимали сотрудники областных управлений полиции и ФСБ.

С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда бывший полицейский признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 404 тысяч рублей. Кроме того, он на четыре года был лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

А ведь не все берут





20 тысяч рублей предложила дама из коммерческой организации, осуществляющей лесозаготовительные работы на территории Еврейской автономной области, главному государственному инспектору Гостехнадзора. «Всего лишь» за содействие по снятию запрета на эксплуатацию сельскохозяйственной техники, принадлежащей этой конторе. А тот как бы взял и… не взял. Прокуратура города Биробиджана выяснила это при проведении проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Специалист Гостехнадзора сообщил о криминальном предложении своему руководству. В итоге сотрудники правоохранительных органов аккуратненько провели специальную операцию. Предприимчивую женщину прихватили с поличным, как раз при передаче денег. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»).

А заместитель прокурора города Биробиджана Олеся Ключенок вынесла постановление о возбуждении в отношении юридического лица дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Суд признал организацию виновной. За незаконное предложение должностному лицу вознаграждения за совершение действия, связанного с занимаемым им служебным положением, организация оштрафована на полмиллиона рублей.

Взятка и подарок — большая разница





Об этом очень кстати напомнили в Советско-Гаванской городской прокуратуре. Специалисты разъяснили, что подарки предусматривают прежде всего безвозмездность. Взятка же в любом случае передается и получается за какие-либо действия или бездействие. Она обязательно носит возмездный, взаимный и обоюдный характер.

Стоит отметить, что размер взятки влияет на общественную опасность этого преступления и квалификацию содеянного: если не превышает 10 тысяч рублей, то это мелкая взятка (ст. 291.2 УК РФ), наказание за данное преступление предусматривает до года лишения свободы. А вот если свыше 10 тысяч рублей, то деяние квалифицируется по ст. 290 Уголовного кодекса, где верхняя планка лишения свободы достигает 15 лет.

В соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса РФ допускается «рабочее» дарение государственным и муниципальным служащим обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. А вот более дорогие презенты, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью страны, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Но такой человек «при исполнении» при желании имеет право выкупить свой подарок.

Меня бы, честно сказать, жаба бы, наверное, задавила. Впрочем, могу спать спокойно: не дарят.

Вадим Решетняк