Жириновский предложил назначить «начальника Дальнего Востока»

У лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, по всей видимости, обострение хронического популизма. Политик предложил объединить 13 дальневосточных регионов в один и назначить на это место «начальника Дальнего Востока». Также Жириновский предложил вернуть статус столицы Дальнего Востока в Хабаровск.

«Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск, - написал главный либерал-демократ в своем телеграмм-канале. - Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле».

Отметим, что у Жириновского было время поспособствовать тому, чтобы Хабаровск не лишался статуса столицы ДВ. Однако лидера партии ЛДПР тогда не было не видно, не слышно. Также Жириновский и фракция ЛДПР в Госдуме угрожали сдать свои мандаты из-за задержания Сергея Фургала. Разумеется, они этого не сделали.