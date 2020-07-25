В числе протестующих в Хабаровске — питерский и московский десанты

Протест из регионального искусственно превращается в российскую «бузу», не имеющую ничего общего с арестом и отрешением от должности Сергея Фургала.

Из источника, близкого к региональным силовым структурам, стало известно, что полиция может изменить тактику, во избежание провокаций.

По последней информации в Хабаровск приехали представители питерского и московского отделений организации «Открытая Россия», детища Михаила Ходорковского.

Таким образом, образом Хабаровский край становится не просто протестным регионом по вполне понятной причине, а полигоном для обкатывания технологий по противостоянию действующей власти. У «Открытки» свои источники финансирования и свои способы по формированию протестного мейнстрима.

В числе прилетевших в Хабаровск — Татьяна Усманова, координатор Московского отделения «Открытой России», Сергей Власов, глава Московского отделения той же организации, Анастасия Буракова, руководитель питерской «Открытки», Андрей Пивоваров, федеральный координатор движения, и его помощник Мария Кузнецова.

Прибыл в Хабаровск и муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Федор Грудинин, сторонник «Открытой России».

По информации источника в силовых структурах, если раньше полиция вела себя предельно корректно и даже заслужила благодарность протестующих, то с приездом «залетных борцов», тактика может поменяться.

Если в действиях «активистов» будет усмотрено, например, подстрекательство к совершению тех или иных действий, способных изменить градус и направление протеста, то возможен ряд адекватных, предусмотренных законом мер. Одна из них — задержание людей, не имеющих никакого отношения к хабаровской специфике.