В Хабаровском крае появится Народный совет

Михаил Дегтярев продолжает ездить по краю и знакомиться с его проблемами. Врио губернатора посетил Ванино и Советскую гавань. При переезде между этими городами навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили.

Врио развернул автомобиль, догнал колонну и вышел к людям. Участники колонны рассказали Дегтяреву о множестве проблем, существующих в Ванинском и Советскогаванском районах. Это разбитые дороги, плохое медицинское обслуживание, высокие тарифы на топливо, и, пожалуй, самая острая проблема – действия стивидорных компаний, которые занимаются перевалкой угля где считают нужным без согласований с местными жителями.

Во время беседы были обозначены пути решения некоторых проблем. Также Дегтярев самым активным жителям предложил войти в Народный совет при врио губернатора. Чиновник готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы.