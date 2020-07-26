Дегтярев без предупреждения нагрянул в школу и больницу

В ходе своей поездки по региону врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил несколько социальных объектов в поселке Ванино и городе Советская Гавань. Причем приехал он туда без предупреждения.

Первым в списке значилась средняя образовательная школа №2. Там сейчас идет ремонт. Дегтярев убедился, что учреждение успеют сдать к первому сентября. В школе проведена реконструкция потолочных перекрытий, заменена пожарная сигнализация, смонтирована новая система видеонаблюдения.

В Советско-Гаванском районе Михаил Дегтярев посетил центральную районную больницу. Чиновника в первую очередь интересовал ремонт в детском отделении. Как выяснилось, сделан он качественно. Также врио губернатора Хабаровского края пообщался с роженицами. Те ни на что не жаловались и даже рассказали, что их кормят в больнице «отлично». По словам руководства больницы, за последние три года в районе удалось значительно снизить младенческую смертность.

Еще одним объектом, куда заглянут Дегтярев, является местная котельная. Она нуждается в модернизации. Краевые власти намерены оказать содействие в переводе котельной с дорогостоящего мазута на твердое топливо.