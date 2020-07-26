137 новых больных С-19 в Хабаровском крае

Всего за время пандемии в регионе коронавирусом заболели 6 тыс 851 человек.

За сутки в крае зарегистрировано 137 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

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Среди заболевших большинство в возрасте от 18 -ти до 65-ти лет; 46 пациентов старше 65-ти лет; девять детей и подростков в возрасте от двух до 15-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 20 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у половины зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 6 тыс 851 случай заболевания (рост +2,0% к 24 июля 2020 года), из них 52 — закончились смертью пациентов.

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«Активными» остается 2 тыс 826 случаев заболевания, 50 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 172 пациентов. Кроме того, в стационарах края получают лечение 251 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 165 тысяч исследований на новый коронавирус.