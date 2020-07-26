В России стали задерживать участников профургальских митингов

В Хабаровске задержали двух участников акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Оба были нетрезвые. Во время задержания сотрудниками полиции один из них громко возмущался, однако митингующие поддержали действия правоохранительных органов.

В других городах России, где проводились незаконные профургальские митинги, также не обошлось без задержаний, сообщает «ОВД-Инфо». В Москве в полицейские автозаки отправилось около сорока человек. В Краснодаре семь. Во Владивостоке четверо. В Сургуте двое.

Стоит отметить максимально корректное отношение полиции к участникам акций. Однако митинги и шествия не согласованы с администрацией, следовательно, они незаконные (причем сами протестующие прекрасно это знают). Как следствие, задержанные будут оштрафованы.