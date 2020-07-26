Дыбских ищите на татами

Было у отца два сына, и оба каратисты

В Хабаровске живет спортивная семья Дыбских, где сплошные каратисты. Отец, Максим Ростиславович, главный тренер спортивного клуба «Тайгер», в свое время привил любовь к этому виду спорта своим детям - Владу и Денису, о победах которых теперь наслышаны от Токио до Берлина.

Один мой знакомый любит говорить, что в футбол по блату не играют. То же самое, думается, можно сказать и применительно к карате. Вот оно - татами, где хорошо видно, кто есть кто. Все это понимают и Дыбские-младшие, которые никогда не прикрываются за спиной папы-тренера, а всего добиваются сами.

От гимнастики до карате

…Сам Максим Дыбский своим отпрыскам где-то в душе, наверное, даже завидует. Еще бы: дети чуть ли не с пеленок на татами. Когда рос Максим, карате было под запретом. Поэтому он занялся спортивной гимнастикой, где дошел до кандидата в мастера спорта. Но в карате Дыбского, по его признанию, все же тянуло.

- Я почему-то хорошо запомнил этот день: 16 октября 1989 года (подумать только, это случилось больше 30 лет назад!), когда пришел на первую тренировку каратистов, - рассказывает Максим Ростиславович. - Сразу затянуло. Хотя мне уже 19 лет было. Со временем познакомился с ведущими тренерами и бойцами. Потом мой товарищ Слава Винокуров организовал клуб «Тайгер» и пригласил меня к себе. Прошлой осенью мы отмечали 25-летний юбилей своего детища.

В 1990-х годах Максим активно участвовал в различных соревнованиях. На региональных турнирах обычно побеждал, на российском чемпионате, как он сам говорит, «старался угрожать лидерам», но до призовой тройки все же не дотягивал.

- Потом я стал детским тренером и за эти годы воспитал массу мальчишек и девчонок, многие из которых уже сами мамы и папы. Часто бывая в Японии, вижу, что там 5–6-летние ребята уже выступают на довольно высоком уровне. У нас же в свое время считалось, что так рано отдавать ребенка в карате нельзя. Наоборот, чем раньше он начнет заниматься, тем лучше. Сужу это по своим сыновьям.

Брат за брата

Влад Дыбский на татами с… трехлетнего возраста. Поначалу, правда, как когда-то его отец, занимался гимнастикой, но потом Владику надоело совмещать два разных вида спорта, и он полностью переключился на карате.

Правда, путь к победам был тернист. Это потом Влад выигрывал на Всеяпонском турнире, становился победителем и призером первенства России, других крупных соревнований. Но поначалу…

- Влад, занимаясь серьезно карате уже года четыре, все никак не мог победить в финальном бою, - вспоминает Дыбский-старший. - Вроде бы поединок складывается для него неплохо, но судья отдает победу сопернику. Я ему говорю: «Без паники! Доводи бой до досрочной победы, и тогда вопросов не будет». После этого он стал еще более серьезно тренироваться. И результаты пришли: сейчас Владик частенько отправляет соперников в нокаут.

Естественно, за старшим братом стал тянуться и Денис. По мнению отца, спорт младшего сына научил многому - он очень дисциплинированный, целеустремленный, учителя в школе всегда его хвалили.

По натуре Денис максималист - ничего, кроме первого места, не признает. Только на татами в Японии он побеждал раза три, выигрывал на первенстве мира, становился серебряным призером на Европе…

Кстати, в преддверии первенства континента спортсмену пришлось не только усиленно тренироваться, но и… сбрасывать вес. Ведь место в сборной Денис застолбил в весовой категории до 45 кг, а к концу лета весил на три килограмма больше. Пришлось сесть на диету.

Лучший тигр – пять раз

В клубе «Тайгер» есть такая традиция: по итогам каждого сезона здесь выявляют «лучшего тигра». Так вот, Денис Дыбский пять (!) раз подряд побеждал в этой номинации. И, естественно, не за красивые глаза, а за результаты на татами.

Между прочим, прошлой осенью Денис в шестой раз стал «лучшим тигром». И в последний.

Дело в том, что в этих, как бы сказали в советские времена, «соцсоревнованиях» могут принимать участие только юные бойцы. А Дениска к таковым с недавних пор не относится: он окончил школу и уже учится в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Будущая специальность каратиста - инженер мостов.

Кстати, его старший брат Владислав (ему исполнилось уже 23 года) тоже в свое время поступил в «железку», а сейчас учится в аспирантуре.

Уже несколько лет Влад является одним из инструкторов «Тайгера» и теперь уже сам учит уму-разуму юных спортсменов. Но при этом он сам остается действующим бойцом.

Победа в профессиональном бою

В ноябре 2018-го Владислав Дыбский принял участие в первом на Дальнем Востоке профессиональном бою по версии WFКO (Всемирной бойцовской организации кёкусин) против ведущего спортсмена из Благовещенска Дмитрия Ляховича.

Интрига заключалась в том, что восемь лет назад они уже встречались в финале на открытом первенстве Хабаровского края. Бой был тяжелый, с двумя продлениями, и в итоге победу одержал Дмитрий.

На этот раз поединок получился жестким, зрелищным и интересным. Во всех пяти раундах лидировал Владислав и по праву стал первым на Дальнем Востоке обладателем пояса «WFKO 35 Гран-при Дальнего Востока 2018 г.».

Наверное, больше всех за Влада переживал отец и по совместительству тренер Максим Дыбский, который одним из первых поздравил его с победой.

- Отличный бой получился, - считает Дыбский-старший. - Рад, что сын сумел справиться с волнением и показал все, на что он способен.

…Отец и сын постоянно вместе: и на тренировках, и на соревнованиях, и на сборах. Несколько раз Максиму Ростиславовичу даже удавалось свозить своих отпрысков летом в Геленджик, где состязались с известными спортсменами, чемпионами мира и Европы.

- Мы даже тогда осмеливались постоять в парах с именитыми бойцами. И нас там не убивали, - улыбается Дыбский-старший. - А наиболее отличились сыновья в кроссе. Надо было преодолеть дистанцию 10 километров с подъемом в гору 2,5 км. Влад к финишу прибежал первым (!), а Денис - третьим. Между ними оказался питерский боец. К слову, чемпион мира Дмитрий Савельев только замкнул квартет сильнейших.

А вот дома отец и сыновья о карате стараются много не говорить. Полистают альбомы с фотографиями, посмотрят по Интернету бои - и на этом все.

«Дома мы тренировки не проводим, занимаемся только в спортзале вместе с другими ребятами», - говорит Максим Дыбский.

Свяжут ли Влад с Денисом свою жизнь с карате? Глава семейства на этот вопрос ответить пока не может. Но в одном Дыбский-старший уверен: кем бы ни стали сыновья, спорт им дал (и еще даст) для жизни очень многое.

Владислав Махов