Хабаровский край: парки, но без бань

В регионе сняты частичные противопандемические ограничения, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал изменения в постановление по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Нововведения касаются только пролонгации до 9 августа уже действующих запретов.

Власти региона обращают внимание, что по-прежнему жители края свободно могут посещать парки, скверы, рекреационные зоны. В обычном режиме работает вся сфера предоставления бытовых услуг, за исключением бань, саун и соляриев.

Разрешена торговля непродовольственными товарами, но только в помещениях не больше 400 кв м и с отдельным входом.

Ранее также был снят запрет на работу автокинотеатров, разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов.

Работают и санаторно-курортные учреждения (с соблюдением санитарных требований), продолжается оказание плановой медицинской помощи.