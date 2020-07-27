Александр Витько лишён политических амбиций, но нацелен на продуктивную работу

Уже очевидно - Михаил Дегтярев начал административную чистку с наиболее "токсичных" краевых чиновников - Хлапова, Золочевского и Синяговского, которые кроме как личной преданностью Сергею Фургалу (да и то это была преданность со знаком минус) ничем иным похвастаться не могли.

Другой вопрос, кто останется в команде временно исполняющего обязанности губернатора из реально работающих министров "не политического" блока? Тем более, сам врио сразу по приезду в Хабаровск дал понять - бездумных кадровых перестановок не будет. И их пока нет. Зато в кейсе Михаила Дегтярева есть максимальное усиление борьбы с COVID-19, не случайно он буквально ежедневно бывает в больницах края.

И тут ему есть с кем взаимодействовать. Министр здравоохранения региона Александр Витько как раз из тех технократов, кто умеет работать эффективно. Характерный пример - за 13 лет в кресле министра он смог "пробить" на федеральном уровне строительство крупных медучреждений территории. Таких как онкологический центр, кардиологический центр, перинатальный центр и так далее. И Хабаровск уже давно, по факту, стал современным базисом дальневосточной медицины, куда приезжают пациенты со всех уголков ДФО.

А проект создания центра ядерной медицины нового поколения не просто есть, он уже поэтапно реализуется. Интересна и ситуация с коронавирусом. С одной стороны, динамика заболеваний сохраняется, как и во многих российских регионах. С другой - колличество выздоровевших постоянно растет. Смертность "от короны" у нас ниже, чем в среднем по России. И это - заслуга краевой медицины.