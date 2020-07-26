Ничек, Тутандатышек!

Татарский народ – удивительные люди. Рассудительные, чуткие, вот они, живут по соседству, а мы, кроме чак-чака да Сабантуя, почти ничего не знаем

В Хабаровске татары появились примерно в то же время, что и русские. Селились слободами. Даже мечеть была в центре города, здание которой «по доброй воле» подарили в тридцатых годах государству. Жили так же, как и все - не жалели жизни на фронтах Великой Отечественной войны, а потом впахивали на советских стройках, вместе с представителями других народов приумножая богатство страны. И в то же время пытались сохранять свою национальную культуру, свой язык. Не все, конечно. Люди разные, судьбы разные, разное отношение к памяти своих предков, к своему роду. С другой стороны, для этого и смелость нужна, и упрямство, чтобы в манкуртово время советской культурной глобализации хранить память предков.

Про молодежь

- Появляются ли молодые люди, которые горят, которые с гордостью говорят: «Мы татары и хотим жить по-татарски»?

- Таких горящих сейчас нет, - считает Сарвердин Туктаров, председатель Совета хабаровской национально-культурной автономии татар «Хабар». - Несколько лет спустя, после того как мы начали работу, в Хабаровске жил имам Ильяс-хазрат Кадыров. Горячий молодой человек. Он задался целью организовать татарский молодежный клуб. Долго искал людей. Через некоторое время он нас попросил помощи в организации. Мы в кафе «Зарина» попросили зал. Собралось вечером около 40 человек молодых людей татарской национальности. Из этого призыва человек десять осталось. Эти десять стали постепенно привлекать еще ребят. В самом зените татарского молодежного клуба было около пятидесяти активных молодых людей. Это была очень большая сила. Первое мероприятие у этого клуба было Пярямеч-пати. В автодорожном техникуме был ночной клуб, там мы арендовали помещение.

- Что же это такое за Пярямеч-пати?

- Там был кулинарный конкурс, готовили татарские блюда. Пригласили Михаила Нагорного с кулинарным шоу. Молодые люди поняли, что могут что-либо сообща сделать, что способны на многое. Чуть позже у Галии Зариповой появилась идея провести «Мисс Сабантуй».

- Отличный конкурс. Зря вы отказались от него.

- Мы не отказались. Идею у нас перехватили, сделали «Мисс Достояние наций»!

- Так это два разных праздника!

- Они рядом никак не уживаются.

- Было же здорово! А приз как звучал – «Золотая тюбетейка»! И девочки у вас выигрывали разных национальностей! И были понятны хозяева женского соревнования!

- Галия вышла замуж, родила. Ей стало не до конкурса. Самое главное. Я подошел к тому моменту, что на сегодняшний день около 35 активистов из костяка молодежного татарского клуба уехало из Хабаровска. Одна даже в Египте живет. Сколько кадров мы подарили Москве, Казани, Санкт-Петербургу. Другие ребята, конечно, приходят. Но первый состав - это была закваска. Сейчас этот клуб возглавляет мой сын.

Про язык и дырочку

В Хабаровске пытались организовать школу татарского языка. Преподаватели были даже из Татарстана. Желающих учить язык не оказалось.

- У вас в семье родители говорили по-татарски?

- В семье говорили. В Хабаровск увезли меня в три года из поселка Шулдат Боготольского района Красноярского края. В поселке как в шахматах - русское подворье, затем татарское. Говор в поселке отличается от классического татарского языка. Мы «цокаем». Мы - мишари. У меня внешность европейская, есть татары, у которых внешность ближе к азиатской. Большой спектр у нас.

- Наверное, больше азиатского у башкир.

- Кстати, как оказалось, в Башкортостане башкир и не так уж много. У друга жена всю жизнь говорила, что она башкирка. Поехали они в Башкирию к родственникам. Вернулись, встретил друга, а тот смеется: «У меня жена оказалась не башкиркой». «А кто она?» - спрашиваю. «Да татарка она. Всю жизнь билась за башкир. Приехали к родственникам, а они оказываются татары». В Башкирии две трети татар. У сибирских татар во внешности как раз и больше азиатского.

Я обнаружил, что у Рустама Абдулина, председателя Дальневосточного конгресса татар из Комсомольска-на-Амуре, такой же говор, как у меня. Присказки, прибаутки, поговорки такие же, как и у моих бабушки и дедушки. А он сам с Донбасса. В Макеевке половина жителей были татарами, его родственниками. Мишари – самая динамичная, подвижная часть татарского народа. Практически 90% татар, которые находятся за пределами России, – мишари, не те, которые сегодня эмигрировали, а которые давно уехали. В Финляндии, например, в Японии.

- Неужели татары есть и в Японии?

- Да. Там построил мечеть Бабай. Он приглашал меня на ее открытие. Это был 1999 год. Я не смог оперативно сделать визу и не получилось поехать. Бабай со мной по телефону говорил или по-английски, или по-татарски, русского он вообще не знает.

- От бабушки с дедушкой какие остались прибаутки?

- Лучше некоторые не писать. Они же все народные. Я когда был маленький, лет шесть мне было, к нам в Хабаровск часто приезжали дедушка с бабушкой. Это были родители отца. Ментальный след оставили именно они. Не мама с папой. Они пытались как-то приспособиться к окружающей действительности.

Мой дедушка Сулейман-баба. У него была типично татарская внешность. Не знаю, набиралось ли метр пятьдесят роста. Прозвище у него было Брюкан - брюква, т.е. широким был, не толстым, а кряжистым. Я сначала думал, что это обидно. А потом успокоился. У нас в деревне у каждого прозвище было. И это не самое обидное. Например, Манган-баш – в переводе дословно «окунутая голова». Он рыжим был.

- Среди татар много рыжих?

- Да. Много татар не рыжих, а рыжеватых.

- Все-таки, если вернуться к поговоркам…

- Ничек. Кто-нибудь спрашивает: «Ну, как дела?». «Ничек, - отвечаешь. –Тутандатышек!»

- Что это значит?

- В попе дырочка.

Юрий Вязанкин

Продолжение следует.





Хабаровский татарский молодежный клуб был создан 7 мая 2009 г. на базе хабаровской городской автономии татар. Основная цель молодежного татарского клуба – сохранение и изучение татарской культуры, языка, традиций татар в условиях многонационального государства, пропаганда здорового образа жизни, трансляция общечеловеческих ценностей. Татарский молодежный клуб входит в Краевой молодежный координационный совет национально-культурных центров.





Мишари, или татары-мишари – субэтнос татар Поволжья и Приуралья. Разговаривают на мишарском диалекте татарского языка.

Существует несколько версий о происхождении. В XIX веке доминировала версия о подвергшемся тюркизации древнем финно-угорском племени мещёра. Среди самих мишарей часто бытует мнение о происхождении из Золотой Орды.

Также дискуссионным является вопрос о происхождении названия. Помимо версии об искажённом слове «мещёра» распространена гипотеза о связи термина с названием племенного союза «можары/маджары» (известными также как «мадьяры», по ушедшей на Дунай его части)

До сих пор некоторые мишари считают себя отдельным этносом. И каждый мишарин всегда скажет, что он – «татарин со знаком качества». Мишари высокого роста, среди них много светловолосых, рыжих и голубоглазых. Они «более европейцы» среди всех татар. Большинство старых русских дворянских фамилий с татарскими корнями, которых известно около 500, также мишарские.