Комсомольский «гонец» заработал с помощью карты 30 тысяч рублей

В Комсомольске-на-Амуре двое друзей совместно распивали водяру. Все бы хорошо, но у горькой есть неприятная особенность заканчиваться. Когда бутылка опустела, то один из приятелей пошел в магазин. Денег у него не было, поэтому дебетовую карту и пин-код к ней дал его собутыльник.





Пьянка продолжилась. Утром мужчина обнаружил, что его карта пропала. Он пошел в банк, заказал детализацию счета и о ужас! Оказывается, с нее кто-то снял тридцать тысяч рублей. Подозрение пало на вчерашнего «гонца». Но тот невозмутимо открестился. Пострадавший обратился в полицию.





Стражи порядка задержали и «раскололи» подозреваемого – того самого «гонца». Тот, правда, все деньги успел уже потратить. На безработного ранее судимого 45-летнего комсомольчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.



