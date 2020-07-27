В Хабаровском крае готовятся встретить масштабные лесные пожары

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с начальником Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвеем Гибадулиным. Стороны обсудили вопросы организации защиты региона от ЧС.

«С Правительством Хабаровского края у МЧС России выстроено оперативное взаимодействие, - сказал Дегтярев. - Сейчас в Комсомольском районе идет ликвидация экологической ЧС. Также на повестке стоят вопросы тушения лесных пожаров. Погода стоит жаркая, поэтому риск максимальный, прошу быть в полной готовности. В то же время выражаю благодарность всем сотрудникам вашего ведомства за работу».

Глава регионального МЧС отметил, что министерство является федеральной структурой, поэтому готово оказывать полной содействие Правительству Хабаровского края и спасательным формированиям субъекта. В ведении краевого управления находятся не только вопросы ликвидации ЧС, но и гражданской обороны.