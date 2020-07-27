Депутат Гладких ищет деньги на ремонт дорог в Хабаровском крае

Депутат Госдумы Борис Гладких обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху с просьбой разъяснить возможность финансирования Хабаровского края.

Деньги нужны для ремонта дорог, пострадавших от паводка-2019. По федеральным документам, есть возможность выделять деньги на восстановление магистралей из резервного фонда правительства России.

Кроме того, Хабаровский край направил заявку о выделении 356 млн рублей из федерального бюджета на ремонтно-восстановительные работы.

Борис Гладких получил ответ от исполняющего обязанности министра транспорта Иннокентия Алафинова, что в этом году Хабаровский край получит необходимую сумму — 356 млн рублей — на восстановление дорог после прошлогоднего наводнения.