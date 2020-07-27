Хабаровских предпринимателей будет защищать «Бизнес-актив»

Новая лоббирующая структура появится в краевой столице. Группа «Бизнес-актив» будет защищать права предпринимателей, особенно тех, кто наиболее пострадал от экономических последствий коронавирусной пандемии. Ранее данную проблему решал городской Ситуационный центр.

В новую структуру вошли председатель городского Совета по предпринимательству Андрей Веретенников, председатель Хабаровского регионального отделения «Опора России» Сергей Мазунин, президент Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата» Игорь Востриков и председатель «Союза работодателей Хабаровского края» Сергей Смоленцев.

«В условиях пандемии нам удалось создать действенный инструмент совместной работы – Ситуационный центр, - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - Благодаря этому за короткий период мы смогли выработать 15 форм поддержки для отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19: здесь и льготы по аренде имущества, и отсрочка платежей по рекламным конструкциям, и упрощенный порядок размещения «летних веранд», и снижение коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход, и снижение на 50% ставки земельного налога, и многое другое. Эту работу будем продолжать, ведь если сейчас не помочь бизнесу, то мы получим существенное снижение налоговых отчислений в бюджет города. Уверен, что на новой площадке все эти вопросы будут решаться оперативно и эффективно».