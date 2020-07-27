122 новых случая С-19 в Хабаровском крае

Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 6 тыс. 973 жителей региона, в том числе за последние сутки — у 122.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 32 пациента старше 65-ти лет; четверо детей и подростков в возрасте от года до 12-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 10 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 6 тыс 973 случая заболевания (рост +1,8% к 25 июля 2020 года), 52 человека скончались, приводит данные минздрав в своем Инстаграме.

От заболевания, вызванного COVID-19, излечились 4 тыс 101 человек.

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«Активными» остается 2 тыс 820 случаев заболевания, 50 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 176 пациентов.

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Кроме того в стационарах края получают лечение 255 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 165 тысяч исследований на новый коронавирус.