После строительства ТЭЦ в Советской Гавани пересмотрят тарифы

Станцию введут в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

В рамках рабочей поездки в Советско-Гаванский муниципальный район врио губернатора Михаил Дегтярев осмотрел социальные и коммунальные объекты, а также встретился с жителями.

Первым пунктом рабочей поездки стала Совгаванская ТЭЦ, строительство которой завершает компания «РусГидро». Сегодня на теплоэлектроцентрали ведутся пуско-наладочные работы.

Врио губернатора отметил, что правительство региона проследит за тем, чтобы с вводом новой ТЭЦ тарифы для населения были снижены. Кроме того, власти проконтролируют, чтобы к сентябрю в городе завершилось благоустройство территории, восстановлено асфальтовое покрытие в тех местах, где пришлось прокладывать магистральный трубопровод.

«Инвестор планирует все свои расходы по максимуму включить в тариф. Но его величину устанавливает краевой комитет по ценам и тарифам. Мы тщательно проследим за проведением всех расчетов, чтобы в конечном итоге выиграли жители, но при этом и энергетики не обиделись. Они вложили большие деньги в строительство», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

ТЭЦ — стратегический объект для всей коммунальной энергетики района. Ввод в эксплуатацию, который намечен на сентябрь 2020 года, обеспечит централизованную тепловую генерацию домов и социальных объектов города Советская Гавань. Это позволит постепенно отказаться от неэффективных котельных, работающих на жидком топливе. Кроме того, в квартиры горожан круглогодично будет поступать горячая вода от централизованного источника. Сегодня котельные района работают только в период отопительного сезона.

На строительстве объекта сосредоточена работа многих крупных компаний Хабаровского края. Так, компания «СоникТранс» обеспечила поставку первой партии самосвалов и грузовиков отечественного производителя КАМАЗ.

«Являясь одним из крупнейших дилеров таких производителей как КАМАЗ, ОМГ СДМ, ЧЕТРА мы обеспечиваем поставки в четкие сроки и гарантируем сервисное обслуживание. Наша компания гордится тем, что сегодня мы можем работать на укрепление региона и развитие энергетического комплекса», — рассказал директор компании «Сониктранс» Игорь Филиппов.