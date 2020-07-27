Министры лично ответят за каждый рубль — Михаил Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края провел совещание по исполнению бюджета и предупредил правительство о персональной ответственности.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет. При этом каждый руководитель также будет нести персональную ответственность и за возврат средств в федеральный бюджет.

«Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет, расстаемся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства. Это нужно для того, чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений. Люди должны понимать, где и что мы строим», — сказал Михаил Дегтярев.

По информации и.о. министра финансов края Валентина Костюшина, с начала года доходы регионального бюджета составили 63,5 млрд рублей, что выше на 7,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр финансов также отметил, несмотря на то, что в этот период произошел рост расходов, все социальные обязательства правительство края перед населением выполнило. Ключевые статьи расходов – оплата труда работников бюджетной сферы, выплата пособий различным категориям граждан, тарифное регулирование и другое.

Особое внимание было уделено вопросу привлечения федеральных средств в казну края. В общем Хабаровскому краю в первом полугодии было перечислено из федеральной казны 18,7 млрд рублей, эта сумма почти в два раза больше, чем в 2019 году. Основные средства были направлены на реализацию национальных проектов на территории Хабаровского края.

На финансирование мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации коронавирусной инфекции на территории края регион получил чуть более 4 млрд рублей, более 800 млн за счет краевого бюджета. Средства пошли на оснащение коечного фонда, средства индивидуальной защиты, стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам, социальные выплаты и т.д.

Кроме того, в июне регион получил первый транш федеральных средства в размере 1,7 млрд рублей на компенсацию снижения доходов краевого бюджета. В ближайшее время ожидается получение уже второй дотации – 1,3 млрд рублей. Это поможет сбалансировать консолидированный бюджет региона, частично снизив последствия сложившейся экономической ситуации.



