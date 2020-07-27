Похотливый хабаровчанин получил от жертвы в бубен

Летним деньком в Краснофлотском районе Хабаровска местный житель поджидал в овраге жертву, чтобы насытить свою похоть. Увидев объект вожделения в виде женщины мужчина напал на нее и попытался снасильничать. Однако дама оказалась не робкого десятка – она оказала активное сопротивление и стала звать на помощь. Преступник испугался и ретировался из оврага, успев прихватить с собой мобильник жертвы.

Произошло это 22 августа 2018 года. Однако благодаря работе сотрудникам уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску 43-летний негодяй был задержан. Сначала он отнекивался от инкриминируемого ему преступления, но под бременем собранных доказательств во всем признался.

Его поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на изнасилование» и «грабеж». Расследование продолжается, сообщает следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.