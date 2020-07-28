Опыт озверевшего туризма

Каждый год мы с приятелем отправляемся на поиски приключений

И не нужен нам берег турецкий - путешествуем по всему родному краю!

Еще полвека назад подобные походы, неорганизованные и самобытные, носили вполне себе звучное название «дикий туризм». Наши современные опыты по самостоятельному перемещению по Хабаровскому краю можно смело назвать «озверевшими». Ибо особые условия и коллизии.

Куда и как нас только не носило. В первый раз на утлой лодчонке проплыли протоками вдоль Амура от Хабаровска до Комсомольска (см. «Молодой дальневосточник», №№31-34 за август 2015-го). Потом был комбинированный маршрут – на автомобиле и по реке – с целью покорить озеро Болонь и побывать на загадочном острове Ядасен. Не осилили – большая вода, ветер в лицо, не подходящее судно. Зато посетили Амурск, массу мелких поселков по пути и самое главное – побывали на озере Амут. В 2018 году все тем же составом и на том же транспортном средстве покорили-таки Болонь и побывали на острове Туфовый (см. «На два пальца левее Альголя», «Молодой дальневосточник XXI век», №30 от 25 июля - 1 августа 2018 г.)

Мы пойдем своим путем

Но осталась идея - дойти до Победы. Имеется в виду поселок на реке Кур. И пока весь Хабаровск бурлил и негодовал, было решено стартовать. Понятно, что время большой воды - не самое удачное начало для похода, но у «капитана» Андрея Шемякина отпуск подходил к концу. Пошли втроем на двух лодках с моторами под десять «лошадей». Все рассчитано до литра и просчитано до килограмма – до Победы дойдем. И тут в последний момент Леха Оппортунист Каутский (такая фамилия у человека!) отказался участвовать в романтическом мероприятии: «И зачем туда? И далеко не дойдем, вода большая. Погода до конца недели будет ужас-ужас! Вы еще пожалеете». Пошли караваном - две резиновые лодки в сцепке и два путешественника. Учитывая, что я никаким водным транспортом с мотором в своей жизни не рулил, пришлось тезке давать мне мастер-класс управления прямо на ходу. Без малого час позора и вот я сам – «капитан на судне!» – рулю лодочкой с маломощным движком. Р-р-р-романтика дальних странствий!

Из-за подобных неувязок в первый день путешествия дошли только до дачного поселка Новокаменка, что на реке Тунгуска. Пафос и великолепие, если в двух словах описывать это поселение. Недаром наши хабаровские художники любят бывать там «на пленэрах». Места видовые и знатные. Дачи порой роскошны и необычны, но чаще приличны и обитаемы.

Мы остановились на песчаной косе напротив. И им спокойней, и нам просторней. Палатка, сваренный на газовой плитке рис в пакетиках, в который потом добавили самой обычной тушенки. Чай со сладостями для удовольствия. И в честь путешествия - салют в небо и жареные на живом огне колбаски под квас. Погода солнечная, вода теплая, мошкары мало – удачное начало длинного пути по родному краю. Кстати, утром и вечером сваренная в пакетиках крупа, разбодяженная тушенкой, плюс чай с печенюшками – это и был наш дневной рацион. А кому сейчас легко?

Кругом вода!

Все время - путь по воде. Сначала по Амуру, потом по Тунгуске, далее уход в реку Кур. На второй день путешествия только в паре мест сумели пристать к берегу, размять ноги и тому подобное. Из-за паводка практически все песчаные косы - под водой. А отправление естественных надобностей, пусть и на тихой воде реки Кур, – еще тот аттракцион. Одно неловкое движение – и бульк в мутную воду. Причаливать к «большой земле» - не вариант. Берега крутые и заросшие. Если посреди реки оводы нападают, что тогда в густой траве и кустарнике творится? И такое впечатление, что никуда не двигаемся. Все одно и то же – спереди вода, сзади вода, по бокам – зелень деревьев, кустов и травы. Самое то для успокоения нервов и спокойного сна. Закрыл глаза, через 10 секунд открыл, ничего не изменилось по ходу движения. И так всю дорогу. Пёрли до Улики-Национальной практически без остановок, с надеждой обосноваться поблизости – на высоком бережку с хорошими видами. Зря!

В гости к жителям пришла вода, речка Кур плещется у самых порогов. Только в одном месте нашли пристанище. По словам аборигенов, вода зашла на огороды. Но местные уже приноровились и раннюю картошку успели выкопать. «Такое подтопление у нас не редкость, уже привыкли. Какие там компенсации? Мы вот ни копейки за потоп 2013 года не получили. Намедни эмчеэсники проехали на катере по пути в Новокуровку, что-то там быстро сфотографировали и умчались, ни слова не говоря», - сокрушаются жители прибрежных домов в Улике. Хорошо, что местные смогли договориться с капитаном проходящего три раза в неделю теплоходика «Заря», чтобы мимо села шли на малой скорости. «Иначе волна захлестывала бы дома», - поясняет Александр Удинкан. Ба, знакомые все лица! Именно он показывал журналистской братии осенью 2017 года бочку литров на 200, на самом дне которой лежала потрошеная рыба.

А вот они условия

С тех пор ничего по существу и не изменилось. Новых рабочих мест не появилось. Все то же: детский сад - начальная школа - фельдшерский пункт под одной крышей и клуб. В этот раз удалось пройтись по селу. Вначале рискнул коротким путем, напрямик через затопленную пойму. «Вам там неглубоко будет», - указал направление встречный. Ага, неглубоко! Шел, пока вода не стала выше пояса, хотя прошел только треть. Тут скорее утонешь, чем дойдешь! Повернул назад и на одной из наших лодок зашел сбоку. Аккуратные домики на высоком берегу, засаженные огороды, купающиеся в тихой заводи дети, куча разнообразных плавсредств.

Масса «исторической техники» во дворах и прямо на улице. Мотоциклы и машины советского периода, более редкие «японки», привет из «нулевых». И у многих автосамоделки или переделки для езды по марям. «Эти две машины мой папа сам склепал, чтобы по болотам можно было проехать», - с гордостью демонстрирует два автомобиля (одно для пассажиров и багажа, другое только для перевозки груза) молодая женщина. Вездеходный транспорт на шинах низкого давления и лодки с мощным мотором – это не роскошь и не средство передвижения. Это способ выжить. С реки, с земли и с тайги кормятся и живут местные.

Что взрослые здесь, что дети не очень-то разговорчивы. Зато окрестная живность оказалась очень общительна. Собаки сначала облаяли, потом просто забегали в гости. Вечером, когда уже смеркалось и мы готовились ко сну, в гости приперлись местные телки. Чуть палатку не снесли, видимо, раскрас полотна «под лес и траву» привлек их внимание. Еле отогнали рогатую скотину на лужок. Сытный ужин, горячий чай, тихий вечер, масса впечатлений от увиденного – что еще надо усталому путнику? Уточнить бы погоду... А вот фиг вам - мобильная связь оказалась не на высоте.

И как же местные детишки, будучи на самоизоляции чуть ли не с начала весны, учились «на удаленке»? «Да одно время тут у нас на бережку «интернет-кафе» образовалось. Еле нашли место, где хоть как-то что-то ловило. Вот старшеклассники поначалу и сидели часами. Но об этом вам лучше новокуровских учителей расспросить», - рассказывают местные жители о новом и интересном почине в деле образования. Решено, хватит нам национальной экзотики, с утра отправляемся дальше.

Приближение к цивилизации

Хотели по пути навестить еще одну Улику, на этот раз со вторым наименованием Павловка. Не нашли. Как оказалось, там сейчас никто не живет. Зато в Новокуровке, по местным стандартам, жизнь бурлит. Населенный пункт с богатой историей был основан в самом начале XX века переселенцами из центральной России, Белоруссии и Украины. Ехали семьями со всем своим, начиная от посуды и заканчивая скотиной. Постепенно село развивалось, появился свой фельдшерский пункт и аптека, начальная школа и церквушка. В Гражданскую войну в тех местах успели побегать-повоевать со всех сторон, о чем есть две мемориальные таблички на здании Дома культуры. Места что тогда, что сейчас - глухие и дикие, так что первый военком товарищ Постышев в тамошних стойбищах с сентября 1918 по май 1919 успешно скрывался.

Ближе к сопкам улица, понятно, Партизанская, к берегу, естественно, Набережная и Зеленая. На улице с соответствующим названием Советская расположены все культурно-образовательные, торговые, административные и прочие общественные здания. Центр села виден сразу: деревянный тротуар есть только здесь, но заканчивается сразу же за участковой больницей. Про нее местные нашептали, что лет пять назад на реконструкцию списали чуть ли не 8 миллионов рублей. Обшили сайдингом старое здание, завезли чутка оборудования, сократили пару должностей, вселили в это же помещение аптеку из отдельного здания – вот и вся работа, если верить автохтонам. «Раньше у нас тут хирургические операции проводили, сейчас только давление и могут померить. Вот моему дядьке аппендицит в конце 80-х вырезали, так он до сих пор свое второе рождение празднует», - рассказывает пенсионерка, что согласилась меня проводить по центру.

К сожалению, слова собеседницы не смог проверить – лечебное учреждение закрыто. И это в пятницу в час дня. А я так хотел прикупить таблетку от головной боли. Нет ничего удивительного, что у местных в домах есть свои запасы нужного и полезного. Ближайшая дежурная аптека – в Хабаровске, до которого порядка 120 километров по реке. Зимой по дороге немногим короче. Уж очень речки в округе петляют. В крайнем случае больных вывозит вертолет санавиции. Если прилетит.

Сеять разумное и доброе

Зато все остальные торгово-культурные места были открыты. Мне там были рады. Три магазина - очень маленькая избушка, второй домик побольше и наконец солидный такой магазин напротив. И как тут выбрать? Но надо компенсировать потери – в Улике утопил тапочки, да и без соответствующей бумаги в пути тяжело. И вода заканчивается. Нет, я понимаю, что река под боком, воды в ней много, но пить ее, даже кипяченую? Напоминаю, что открытая дежурная аптека – в Хабаровске. По сведениям местных, ближайший колодец с чистой питьевой водой – порядка трех километров в одну строну. Да, Новоокуровка – село весьма протяженное, хотя и малонаселенное. На окраинах масса брошенных домов. Так что пришлось и воду тоже покупать. Оставил на хранение в магазине.

Часа полтора отвел на осмотр села и ознакомление с местными реалиями. Первым делом клуб, где под одной крышей две библиотеки - для взрослых и детей, отделение почты, спортивный зал с тренажерами и платный зал (за вход 30 рублей) для дискотек. Так что с культурой все в порядке - кружки работают, грамоты и благодарности получаются.

Чего не скажешь про местную школу. Я сначала подумал, что меня на реке укачало, вот и кренит в коридоре учебного заведения. «Что вы, что вы, это пол у нас такой, с правым уклоном. Одной стороной здание уходит в болотину. Вот фундамент и трескается», - рассказывает директор школы Александра Морозова во время экскурсии по местному учебному заведению. Штукатурка со стен обваливается, мне посоветовали не прислоняться. Мало ли, вдруг стенка завалится, здание построено в 1947 году, последний капитальный ремонт был в 1985-м. Кстати, такая же беда с неровными полами и в здании местной администрации. Вода, ключи, локальные болотины – местная специфика.

Зато дети в селе хорошие! 1 сентября 2020 года в школе будут учиться 50 человек, это с учетом старшеклассников из Улики. В 9 классе – 1 девочка, в 6 классе – 11 учеников, в 5-м – шесть. В школе восемь педагогов. Какие такие современные технологии, какое такое удаленное обучение во время самоизоляции, я вас умоляю! «Да не у всех местных детей есть смартфоны, вот и пришлось нашим учителям с марта на бумажке разносить задания, оставлять у калиток и выкликать детей. Таким же образом и собирали результаты», - рассказывает педагог. Такое ощущение, что остатки народного образования в глубинке окончательно добиваются. Под вопли о современных технологиях и передовых методах работы «по удаленке». «И что из того, что провели проводной Интернет! Скорость крайне низкая, связь очень неустойчивая. Да и оснащение вычислительной техникой в нашей школе никакое. Из четырех компьютеров только два и рабочие», - сетует директор. И какие перспективы построения нового и светлого школьного здания? Догадайтесь с двух раз. «Мы же не Улика-Национальная», - тяжко вздыхает директор.

А еще в школе, по словам педагогов, зимой стоит такой холод, что дети вот уже какой год учатся в верхней одежде. И не помогают даже дополнительные обогреватели. В котельной, что отапливает школу и интернат для приезжих детей, оборудование стоит с 60-х годов прошлого века. «Кто только из прежних властей и нынешних не был! Всем все понятно, но «денег нет», - рассказывает Александра Морозова.

Архангелы и демоны тайги

Поселок постепенно умирает. Истончается память о былом, зарастает травой памятная стела у клуба, разрушается памятник павшим воинам. Постепенно ветшает инфраструктура, разъезжаются люди. Нет притока свежей крови, в школе половина учителей пенсионного возраста. Оставшиеся стараются жить достойно – дома справные, улицы чистые, хотя и проселочные. В огородах бузуют овощи и все остальное. Производство вездеходной техники на четырех огромных колесах идет мелкосерийными партиями, судя по куче стандартизированных узлов. Люди здесь приветливые, охотно вступают в разговор. Но пришла пора прощаться с гостеприимным селом, у которого все в прошлом. Поворачиваем обратно.

Пока я знакомился с местными реалиями, напарник провел ревизию. Оказалось, что до Победы дойдем на моторах – горючего хватит, но обратно придется идти на веслах. Пару дней вниз по течению вручную? Нет, такой экстрим нам не нужен!

За три часа добежали до планируемого места ночевки – окрестностей села Архангеловка. Только высадились, попали под грозовой фронт. Почти час шквального ветра и ливня с кратковременными перерывами. Если бы непогода застала на реке, пришлось бы вплавь добираться до берега. На такой волне наши лодчонки враз перевернулись бы. Вот вам и тихая речка Кур.

Все обошлось, к вечеру тучи разошлись, небо просветлело. Мужики с гидрологического поста оказались приветливыми. Подсказали, где лучше палатку поставить, рассказали о местных условиях. Оказалось, что Архангеловка необитаема только по документам. Не один десяток лет там живет бывший наблюдатель гидрологического поста. По соседству – дед Василий, что до сих пор содержит пяток ульев. «Раньше пасека была поболее, но он что-то сдал в последнее время. Хотя мы и ровесники», - сетует один из работников. М-да, без нормальной воды, без электричества, с паршивой связью - работает более или мене только один из «трех великих» сотовых операторов... И это в XXI веке, в часе езды от Хабаровска.

«Раньше тут было лучше. Не так давно проживал писатель Максимов, мимо его домика вы проходили», - уточняет абориген. Тот самый Анатолий Максимов, что написал прикольную книжку про чудаков с Улики и исторические романы о людях и землях дальневосточных? И в этакой лачуге? «Да ему мало и требовалось. Он на своей лодке где только не бывал. А когда умер, домик с участком какой-то городской прикупил под дачу», - рассказывает сосед.

Места здесь специфичные – дикие свиньи забегают на культурные огороды, медведи шарят регулярно. Так что отшельниками местных из как бы нежилой Архангеловки назвать нельзя. Жизнь у них без особых благ цивилизации, зато спокойная. «Да я тут за два десятка лет работы на посту привык к тишине, в город и не тянет. Что надо или ребята привезут, или сам смотаюсь», - рассказывает о житье-бытье Василий.

На следующий день по тихой спокойной воде скатились до Хабаровска. По пути чуть не попали под винты теплохода «Заря». И чего его понесло нам поперек курса, ведь есть же правило – «держись правой стороны», «расходись левыми бортами»? Еле успели носами лодок волну принять, иначе бы точно перевернулись. Потом от Новокаменки до Хабаровска нас два раза тормознула инспекция по маломерным судам. И оба раза «речные гаишники» обломились. Лодки в порядке, пассажиры трезвые и в спасжилетах. Движки соответствуют «очень любительскому уровню». Все хорошо, вот мы дома – пришли туда, откуда и стартовали - пляж завода «Дальдизель».

От поездки остались только самые приятные воспоминания. До намеченной цели не дошли, не все осмотрели, не все увидели, но хорошо провели время, покупались в чистой воде и отменно загорели. Осталась масса позитивных впечатлений, о которых можно рассказывать и рассказывать. Присоединяйтесь, у нас интересная территория и хорошая компания.

Андрей Дунаевский

Фото Андрея Шемякина