Хабаровский нефтеперерабатывающий завод делает ставку на экологию

С 2016 года в России введен новый стандарт топлива Евро-5. Все отечественные нефтеперерабатывающие заводы обязаны выпускать бензин или дизтопливо только этой марки. Основным преимуществом ЕВРО-5 является высокая безопасность для окружающей среды. Например, там содержится в пять раз меньше серы, чем в Евро-4, меньше ароматических углеводородов. Это позволяет уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.

Одним из ведущих производителей Евро-5 на Дальнем Востоке является Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Возможно, некоторые люди скажут, что предприятию невыгодно выпускать такое топливо – прибыль, дескать, важнее, чем забота об экологии. Это не так. Новый стандарт благотворно сказывается на работе двигателя: уменьшается износ поршневых групп, увеличивается долговечность систем подачи топлива. Автомобилисты оценили выгоду от покупки Евро-5, поэтому этой марке обеспечен высокий и стабильный спрос. Соответственно, и ХНПЗ делает все, чтобы бензин был качественный.

«В результате переоснащения Хабаровский НПЗ превратился в передовое предприятие, работающее в соответствии с Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», - рассказывает главный технолог завода Роман Пак. - Глубина переработки сырой нефти превысила 90 процентов, на треть увеличился выпуск светлых нефтепродуктов. Качество автобензинов и дизтоплива соответствует стандарту ЕВРО-5. Выпустить в свет новый продукт предприятию позволила масштабная реконструкция».

Также одной из передовых технологий ХНПЗ, которой специалисты завода гордятся по праву, является марка GreenEco NEO. Под этим брендом выпускается как бензин АИ-95 и АИ-98, так и дизтопливо. GreenEco NEO не только уменьшает вредные выбросы в атмосферу, но и также, как Евро-5, продлевает срок эксплуатации двигателя автомобиля. С бензином данной экологической марки мотор можно легко завести даже в серьезные морозы. Для нашей страны это не роскошь, а необходимость. В некоторых северных регионах еще и вопрос жизни.