В Хабаровске сын Неклюдова устроил перебранку с митингующими

Во время шествия колонны акции протеста в защиту арестованного экс-губернатора Сергея Фургала недалеко остановилась группа автомобилистов на машинах VIP-класса. Они стали громко возмущаться действиями митингующих. По их словам, участники акции протеста мешают проезду автомобилей экстренных служб.

Одним из наиболее яростных критиков кормителей голубей оказался сын умершего в 2018 году хабаровского олигарха Игоря Неклюдова Денис. Он показал свои документы и заявил, что митингующие не вправе выступать в защиту Фургала от лица всего края и вообще перекрывать дороги.

Разговор на повышенных тонах (но с некоторой долей конструктива) быстро перешел в обычную перебранку и взаимные оскорбления. После этого колонна двинулась дальше.