53 смерти от С-19 в Хабаровском крае

Общее число заразившихся в регионе — 7 тыс 91 человек, выздоровели — 4 тыс 246.

За сутки в крае зарегистрировано 118 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края, сообщает минздрав региона в Инстаграме.

⠀

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 24 пациента старше 65-ти лет; пятеро детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет.

⠀

Среди вновь выявленных пациентов десятая часть — бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования, у 45 процентов — зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

⠀

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

⠀

Всего в крае зарегистрировано 7 тыс 91 случай заболевания (рост +1,7% к 26 июля 2020 года), 53 человека скончались.

⠀

«Активными» остается 2 тыс 792 случая заболевания, 52 человека — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

⠀

Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 196 пациентов.

⠀

Кроме того в стационарах края получают лечение 249 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

⠀

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

⠀

В крае выполнено более 165 тысяч исследований на новый коронавирус.

⠀