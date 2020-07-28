Клещи лениво покусывают — мэрия Хабаровска

Но рассчитывать на снижение аппетита у паразитов не стоит.

С 1 марта по 19 июля 2020 года за помощью к врачам по фактам присасывания иксодид обратилось 2 тыс. 295 жителей краевой столицы (1 тыс. 516 взрослых и 769 детей), что на 27 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Клещи продолжают покусывать хабаровчан, но гораздо ленивее, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии.

За минувшую неделю маленькие кровососы попробовали на зуб 38 горожан, из которых 8 – несовершеннолетние.

«Это на 26 случаев меньше, чем было неделей ранее – тогда врачи зарегистрировали 64 обращения от укушенных», — рассказала Екатерина Царева, специалист управления по физкультуре и здравоохранению.

Но расслабляться и рассчитывать на дальнейшее снижение аппетита у кровососущих паразитов горожанам не стоит. Екатерина Царева напомнила, что клещи являются переносчиками различных опасных заболеваний. Самое грозное из них – вирусный клещевой энцефалит: протекает крайне тяжело и может иметь летальный исход.

Укушенного иксодиды могут также «наградить» сибирским клещевым тифом (риккетсиозом) и клещевым лайм-боррелиозом. Оба — излечимы, но выздоровление и период реабилитации будут длительными.