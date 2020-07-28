«МакДональдс» передумал открываться в Хабаровске

За два года правления Сергея Фургала Хабаровский край скатился в федеральном инвестиционном рейтинге с 18 на 63-е место. Все дело в крайне неграмотной экономической политике бывшего губернатора. Ничего в этой сфере толком не было сделано. Зато на весь интернет звучали громкие популистские высказывания о развитии бизнеса.

Последствия мы видим сейчас. Легендарный бренд McDonald`s сначала подписал договор с руководством ТРЦ «Броско Молл», сообщает издание Транссибинфо. Однако затем McDonald`s решил открыться во Владивостоке.

«Они планировали открыться у нас первыми на Дальнем Востоке, но теперь все изменилось, - рассказала директор ТРЦ «Броско Молл» Ксения Рагимова. - Мы все хотим видеть крупные мировые сети в своем городе, а на деле происходит вот так. Чем больше будут создавать препятствий для того, чтобы крупные федеральные бренды приходили в Хабаровск, тем сложнее удержать интерес такой сети. Сейчас уже известно, что McDonald`s раньше откроется во Владивостоке».