«Голубь Фургала» пытался спастись от ареста, уйдя в Госдуму?

Вместе с приходом на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в региональном правительстве началось наведение порядка. На волне этих событий довольно странно посыпались заявления об уходе в отставку от заместителей губернатора. Первым свой пост покинул первый заместитель правительства края Владимир Хлапов, также известно что заявление написал господин Золочевский, а также советник Сергея Фургала Захар Синяговский.

По последнему персонажу события развиваются довольно интересно. Ряд экспертов предполагает, что за организацией многотысячных митингов в защиту Фургала (аллегорически названных «кормежкой голубей») стоит именно бывший советник экс-губернатора по информационной политике Захар Синяговский. Однако подобная тактика не принесла возможным бенефициарам ощутимых плодов.

Синяговскому прочили мандат депутата Госдумы (освободившийся после перехода Михаила Дегтярева на новую должность). Однако в нижнюю палату парламента РФ в итоге отправился депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных.

Экс-советник бывшего губернатора ранее работал генеральным директором ООО «Торэкс-Хабаровск», фирмы, которая имела важное место в бизнес-структуре Фургала. Также Синяговский являлся координатором хабаровского регионального отделения ЛДПР.

До Синяговского должность координатора занимал Николай Мистрюков, который также ранее по странному совпадению владел 25% компании «Торэкс-Хабаровск». Позже эта доля перешла к Павлу Бальскому (основной владелец компании). Напомним, что Мистрюков арестован по подозрению в организации убийств.

Вероятно, Захар Синяговский в силу своей должности знал, что происходит в «Торэкс-Хабаровск». Причастен ли он к сомнительным делам, окружающим личности Фургала и Мистрюкова? Это пока неизвестно. Переход в Госдуму мог иметь под собой вполне определенный интерес, ведь депутаты нижней палаты парламента находятся под защитой от уголовного преследования. Однако у Синяговского ничего не вышло – он вернулся к работе координатора партии в регионе и вопрос о его нахождении на свободе по- прежнему стоит ребром.