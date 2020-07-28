В Хабаровске поймали «дрельного меломана»

Житель краевого центра в апреле текущего года освободился условно-досрочно из тюрьмы. Работать 28-летний мужчина не желал. Он только бухал. Бесперебойно обеспечивать его водкой, по его мнению, должны были родственники.

Однако родственники были не рады подобному «раскладу» и деньги давать не хотели. Тогда оболтус украл у собственной матери шесть акустических колонок, сабвуфер и дрель. Всего «добро» потянуло на 16 тысяч рублей.

Мать «дрельного меломана» обратилась в полицию. Те настолько оперативно поймали вора, что тот даже ничего из похищенного не успел продать.

Мужчину посадили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.