Хабаровский прогноз: 140-150 больных С-19 в сутки

Власти региона готовят дополнительные места в больницах.

В Хабаровском крае увеличен коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией, сообщает официальный портал местного правительства.

Медики Хабаровского края в срочном порядке оборудуют новые места в больницах для лечения пациентов в диагнозом COVID-19. После массовых митингов ожидается прирост больных до 140-150 в сутки. За неделю в лечебных учреждениях открыли более 100 дополнительных мест. Сейчас общее количество коек составляет 1646, что в два раза выше федерального норматива, установленного для региона.

«В Хабаровске в наличии есть 902 койки, они заняты на 75 процентов, в Комсомольске-на-Амуре — 400 коек, которые заполнены на 83 процента. Общая загруженность мест по региону – 68 процентов. При необходимости есть возможность оборудовать еще как минимум 300 мест. К примеру, в новом военном госпитале в селе Анастасьевка под Хабаровском нам отдают сразу 60 мест. Также есть дополнительные резервы в районе имени Лазо и Солнечном районах», — сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

В настоящее время коэффициент прироста заболеваемости в Хабаровском крае за неделю составляет 1,9, что считается высоким показателем. Так, в ДФО эта цифра – 1,3, а по России – 0,7. В среднем за сутки в регионе выявляется по 120 заболевших. В тяжелом состоянии пребывают 67 человека, из которых к аппаратам ИВЛ подключены 52 пациента. Всего же на лечении как стационарно, так и амбулаторно находятся 792 человека.

Пока режим ограничений, затрагивающий все сферы жизни в крае, продлен без изменений до 9 августа. После этой даты в регионе на условиях жесткого контроля со стороны санитарных служб планируют начать точечные послабления.

Напомним, за сутки в Хабаровском крае выявлено 118 новых больных коронавирусом.