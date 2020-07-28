Чемпионат мира по Го впервые пройдет на Дальнем Востоке

41-й чемпионат мира по Го впервые в истории древнейшей стратегической игры пройдет за пределами стран Юго-Восточной Азии. Соревнования, которые состоятся в июне 2021 года, примет Владивосток. Площадкой для поединков выбрали кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Как отметили в оргкомитете чемпионата, случайности в выборе места проведения мировых состязаний нет. Сегодня сборная России — лидер Го в Европе. В последние 20 лет спортсмены становились чемпионами 15 раз. Сегодня клубы и секции Го открыты почти в каждом регионе нашей страны.

На Чемпионате, помимо встреч спортсменов, запланировано проведение ряда мероприятий. В частности, будет организован матч-хакатон. Участники соревнований — фанаты игры, бизнесмены, игроки самого разного уровня — сыграют в Го со специальными программами искусственного интеллекта. Поединки пройдут в самых разных форматах, от простой командной игры до предоставления стратегической информации человеку-игроку. Политики и бизнесмены смогут провести встречи в рамках деловой программы, в которой Го отведена роль коммуникационного моста, соединяющего Восток и Запад за общим полем игры.

Отметим, 41 Чемпионат мира по Го пройдет при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства спорта РФ, администрации Приморского края, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.