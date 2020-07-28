Михаил Дегтярёв встретился с депутатами Законодательной думы края

Врио губернатора обсудил с парламентариями дальнейшую совместную работу

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел встречу с депутатами региональной Законодательной думы. Он обсудил с парламентариями вопросы конструктивного взаимодействия исполнительной и представительной ветвей власти.

«Депутатская работа очень важная, вы представляете интересы людей, являетесь связующим звеном между человеком и властью. Сегодня у нас сложилась напряженная общественно-политическая ситуация, связанная с проведением несанкционированных массовых акций. У нас есть угроза общественной безопасности, а также риски распространения коронавирусной инфекции. Призываю всех – беречь себя, соблюдать социальную дистанцию и не принимать участия в несанкционированных мероприятиях», — сказал Михаил Дегтярёв.

Врио главы региона также отметил, что одна из первоочередных задач сейчас – это бюджетный процесс.

«Сегодня чиновников я ориентирую на то, чтобы во время принятия решений при выделении средств на капитальные ремонты, строительство социально значимых объектов, благоустройство, учитывалось бы мнение людей. Для этого мы готовы полностью пересмотреть принцип работы с бюджетными средствами. Я уже дал поручение подготовить положение и порядок обсуждения проектов с народом», — добавил Дегтярев.

При этом, Михаил Дегтярёв поделился личным опытом, накопленным за многолетнюю работу в парламентской деятельности. Он предложил использовать механизм мониторинга расходования бюджетных средств при реализации государственных программ.

«Это очень важный вопрос – средства должны расходоваться эффективно, вовремя и приносить пользу людям. Я со своей стороны настрою все контрольные органы губернатора на нужный лад»,- отметил врио губернатора.

После основной встречи Михаил Дегтярёв провел рабочее совещание с фракцией ЛДПР, представляющей парламентское большинство в Законодательной Думе края. Он отметил, что на представителях партии лежит большая ответственность, за которой тысячи голосов жителей Хабаровского края. Каждое решение имеет серьезные последствия. Врио главы региона призвал депутатов конструктивно выстраивать дальнейшую работу.