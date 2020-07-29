55 человек умерли от С-19 в Хабаровском крае

«Активных» случаев в регионе — 2 тыс 776, сообщает минздрав региона в Инстаграме.

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За минувшие сутки в крае зарегистрирован 101 новый случай заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

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Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 14 пациентов старше 65-ти лет; девять детей и подростков в возрасте от года до 15-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 20 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 40 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 7 тыс 192 случаев заболевания (рост +1,4% к 27 июля 2020 года), 55 человек скончались.

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«Активными» остаются 2 тыс 776 случаев заболевания, 47 человек — в тяжелом состоянии.

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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 236 пациентов.

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Кроме того в стационарах края получают лечение 243 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 170 тысяч исследований на новый коронавирус.

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