Правительство Хабаровского края отправили в отставку

Правда, пока формально. Все министры получили приставку «исполняющий обязанности». Такого требование Устава региона.





Останутся ли на своих постах чиновники, которые работали при Фургале (или даже при Шпорте)? Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сказал, что все зависит от самих чиновников.





Однако Дегтярев предположил, что к увольнению склоняются многие министры. «Я вижу — опасаются, что не выдержат темп и требования, которые я выдвигаю», — заявил он.





Напомним, что в Белом дом три человека из окружения арестованного экс-губернатора Фургала написали заявления об увольнении по собственному желанию. Это Владимир Хлапов, Захар Синяговский и Юрий Золочевский.



