Acta non verba

Организация предпринимателей «Опора России» помогает бизнес-сообществу по методу девиза рода Демидовых («делами, а не словами»)

Пандемия причинила огромный вред российской экономике. Особенно чувствительный удар был нанесен объектам малого и среднего бизнеса. Часть предпринимателей так и не смогла пережить кризис. Но таков удел деловых людей: риск – естественное состояние их жизни.

Тем не менее многое удалось отстоять. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» провела колоссальную работу, чтобы облегчить жизнь бизнесам, сильно пострадавшим в ходе эпидемии. Многие предложения, внесенные в правительство России общественниками, удалось воплотить в жизнь.

Так, шесть миллионов предпринимателей получили возможность снизить ставку страховых взносов с 30% до 15%. Для бизнесменов, зарегистрированных как ИП, снизили размер страховых взносов в Пенсионный фонд России более чем на 12 тысяч рублей.

Почти 2 миллиона предпринимателей теперь могут получить субсидии, если их предприятия признаны наиболее пострадавшими от экономических последствий пандемии (по 12130 рублей в месяц на каждого работника). Также коммерсанты получили возможность отсрочки по оплате «тела» кредита и реструктуризации кредитов по льготной ставке, получили возможность освободиться от уплаты налоговых платежей и страховых взносов за второй квартал 2020 года.

Снижение административной нагрузки

Это были, так сказать, ключевые меры, которых удалось добиться членам «Опоры России». Что же касается успехов в отдельных конкретных областях, то следует рассмотреть каждую в отдельности.

Финансовая сфера: снижение ставки по гарантиям (поручительствам) для бизнеса; создана программа льготного кредитования под 2%; до конца сентября банки не будут переоценивать стоимость заложенного имущества; снижение взносов банков в Фонд страхования вкладов улучшит условия кредитования и реструктуризации; госзаказчикам рекомендовано оплачивать малому и среднему бизнесу (МСП) 50% госконтракта авансом; регионам выделены дополнительные деньги на реализацию антикризисных мер.

Удалось добиться снижения административной нагрузки. В числе мер: 180-дневная отсрочка по оплате штрафов; до 30 июня МСП, не подавшие вовремя отчетность, смогли все равно попасть в реестр МСП; в июне было принято постановление об отмене более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР.

Правительством РФ принято «опорное» предложение отсрочить уплаты налоговых платежей. Разработан законопроект с расширением применения ПСН и введения вычета страховых взносов. А решения о блокировке счетов по линии налоговых органов не принимались до 1 июля текущего года.

Поддержка и проекты

«Опора России» пролоббировала такие послабления арендаторам, как: право требовать пролонгации договора аренды на тех же условиях; право расторгать договор без каких-либо санкций; отсрочка от 6 до 12 месяцев при выкупе (приватизации) государственного и муниципального имущества; отсрочка на 6 месяцев на уплату арендных платежей при аренде земельных участков.

Расскажем об отраслевой поддержке. Туроператорам и отельерам продлили действия ранее выданного свидетельства о присвоении гостинице категории, выданного аккредитованной организацией; отменили необходимость предоставления гостями справки об отсутствии COVID-19; скорректировали методические рекомендации Роспотребнадзора по условиям работы бизнеса. Удалось добиться предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим или реализовывающим подакцизные товары.

Часть предложений «Опоры России» пока находится на рассмотрении правительства и президента России. В их числе поддержка экспортеров. Она включает в себя проекты по: установлению возможности многократного использования заключений, выдаваемых экспортерам ФСТЭК России; приостановлению действия положений КоАП на срок с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года в части ответственности за нарушение требований валютного законодательства; внедрению риск-ориентированного подхода с целью перехода от тотального валютного контроля к контролю за «сомнительными валютными операциями».

Пока обсуждается возможность временной либерализации правовых последствий банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется действие моратория, в целях упрощения повторного вхождения в бизнес. Обсуждается возможность создания «переходного» налогового режима при превышении предприятием порога применения по упрощенной системе налогообложения.

Также пока в проекте находятся такие предложения, как: возможность получения всех мер поддержки (в том числе банковских кредитов) и уплаты налогов в режиме «одного окна»; установление возможности прохождения СОУТ однократно и бессрочно в случае неизменности производственного и трудового процесса; переход к риск-ориентированному подходу в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в интересах предпринимателей с соблюдением требований по обеспечению безопасности граждан.

Также предприниматели надеются, что будут претворены в жизнь следующие предложения. Поэтапный переход на полностью безбумажное взаимодействие контрольных органов и проверяемых лиц; продление до конца 2021 года моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса; ограничение плановых проверок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года тремя самыми высокими категориями риска.

Андрей Канев