Дегтярев вернет в Хабаровск уникальный вертолет

Ветераны авиации рассказали врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву о судьбе вертолета Ми-1, который был установлен как памятная стела напротив здания малого аэропорта. Геликоптер разобрали и увезли в Тюмень. Ветераны опасаются, что вертолет может быть продан коллекционерам.

Дегтярев намерен вернуть Ми-1 (который считается раритетным) обратно в Хабаровск. Представители авиакомпании «Ютейр» заверили чиновника, что вертолет вернут на прежнее место.

«Ко мне обратились люди, и я их тревогу разделяю, - сказал врио губернатора. - Необходимо вернуть вертолет на прежнее место, это символ героического прошлого нашей авиации для множества людей. Надеюсь, мне не придется поднимать этот вопрос на уровень руководства «Ютэйр», и вы справитесь своими силами. Приглашайте на открытие стелы».

Ми-1 — советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в конце 1940-х годов. Первый советский серийный вертолет. Первый полет Ми-1 совершил в сентябре 1948 года. В 1951 году был введен в опытную эксплуатацию. Серийное производство велось в СССР в 1952—1960. Всего было построено 2680 машин.