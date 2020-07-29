Сергей Ховрат: Жить, учиться и работать!

О том, как важно иметь четкие ориентиры и получать своевременную поддержку государства, порталу «Твой Дальний Восток» рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

- Сергей Владимирович, начну с вопроса о ситуации на рынке труда. Расскажите, что сейчас происходит. На какой стадии находится разработка программы по обеспечению занятости в регионах Дальнего Востока, которую поручил подготовить Юрий Петрович Трутнев? Есть ли конкретная сумма по ее финансированию, сроки реализации?

- Действительно, ситуация с безработицей в связи с пандемией коронавируса осложнилась. На сегодняшний день мы видим рост числа безработных по сравнению с началом апреля этого года практически в три раза. Порядка 167 тысяч человек встали на учет в качестве безработных. Государством оказана поддержка таким гражданам, мы говорим об увеличенном размере пособия - это как минимум 12300 рублей, плюс районный коэффициент и плюс, если есть несовершеннолетние дети, соответствующие доплаты на них. Эти меры действительно помогают в тот период, когда предприятия либо закрыли, либо приостановили свою деятельность. Что касается программы, которая направлена на снижение уровня безработицы, которую поручил разработать Юрий Петрович Трутнев, то вместе с Минтруда и регионами мы проанализировали ситуацию. Первое, что мы видим, есть большой задел вакансий – более 200 тысяч. А это значит, что гражданам есть где трудоустроиться. Посмотрели по четырем основным признакам: образование, опыт работы, уровень желаемых и предлагаемых зарплат, а также, соответственно, где находятся либо сам безработный, либо вакансии. Мы видим, что порядка 53 тысяч человек могут трудоустроиться. Тот опыт, который у них есть, и образование соответствуют вакансиям.

Это первая задача, которую нам нужно решать с регионами. Конечно, ситуация осложняется тем, что ограничительные меры еще действуют. Например, те же центры занятости действуют, по большей части, в дистанционном режиме. К сожалению, учебные заведения еще не могут перейти на нормальный ритм работы по обучению, предприятия - по организации практики. Но я думаю, что с 1 сентября эта ситуация изменится. Второй большой пласт - переобучение граждан. Необходимо дать возможность желающим либо получить новую специальность, либо повысить квалификацию. Это мероприятие может охватить около 12 тысяч человек. Третья мера - организация общественных работ и временной занятости, когда предприятию выделяются деньги для того, чтобы оно обеспечивало занятость на краткосрочный период, чтобы люди не были сокращены. Общественные работы актуальны обычно в сфере ЖКХ, где нет каких-либо производств, но в то же время люди могут делать полезное дело и получать за это деньги. Правительством РФ принято решение по этим двум направлениям направить в регионы Дальнего Востока порядка 380 миллионов рублей. Около шести тысяч человек будут охвачены этими мерами поддержки. Кроме того, в программе есть мероприятия, которые проводит непосредственно Агентство по развитию человеческого капитала. Мы разместили на портале «Работа в России» вакансии от резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, их примерно тысяча. Сейчас работаем с откликами граждан, направляем их к работодателям. Мы готовы организовать переобучение под запросы работодателя. Думаю, что в начале сентября этот процесс организуем.

- Если посмотреть на рынок труда со стороны соискателя, как себя чувствуют люди? Какие вакансии сейчас предлагает агентство?

- Наверное, вы имели в виду индекс оценки текущего состояния? Мы действительно фиксируем, что с начала ограничений в связи с коронавирусной инфекцией этот индекс опустился до самого низшего значения с 2015 года - 0,2 процента. Он характеризует ощущения как соискателей, так и работников. Именно оценку возможности найти или сменить работу. В то же время сейчас мы видим, что этот индекс поднимается. Количество вакансий не только у нас в базе, но и на сайтах, где они размещаются, постепенно растет, экономика оживает. Говоря о базе агентства, я имею в виду портал «Работа на Дальнем Востоке».

- Совсем недавно агентство представило новую версию навигатора востребованных профессий. Чем она интересна и кому она может быть полезна?

- Это наш собственный аналитический продукт. Что там размещается? Есть две формы. Первая - бумажная. Вторая - у нас на сайте можно найти навигатор востребованных профессий. Он рассказывает о текущих тенденциях, о наиболее востребованных и развивающихся отраслях экономики в каждом субъекте Федерации, представляет перечень тех профессий, которые наиболее востребованы в этих отраслях. Это нужный инструмент для школьников, которые хотят поступить либо в высшее, либо в среднее специальное учебное заведение. Он позволяет понять, куда можно и на кого выгоднее идти учиться. Мы недавно проводили профессиональное тестирование для школьников Дальнего Востока и выяснили, что почти 50 процентов выпускников 9-х и 11-х классов не определились со своей дальнейшей профессией. Как раз в нашем навигаторе в этом году появился новый раздел об образовании в регионах.

И навигатор, и наши аналитические выкладки свидетельствуют, что в ближайшее время будут расти такие отрасли экономики, как добыча нефти и газа, добыча угля, золота, лесная промышленность. Это отрасли, где требуются инженерные кадры и квалифицированные рабочие.

- То есть выпускник школы может зайти на сайт агентства, скачать навигатор и определиться, на какую работу, с каким уровнем дохода ему можно рассчитывать в дальнейшем и где именно ему для этого получить образование? Получается, навигатор может стать стартовой точкой для построения карьеры?

- Все верно.

- Агентство занимается еще и сопровождением программы «Дальневосточная ипотека». Она стартовала очень активно, можно сказать, спрос на нее изначально был ажиотажным. Какие результаты сейчас?

- Вы правильно охарактеризовали первоначальный этап, спрос действительно был ажиотажный. Но в период начала пандемии, в течение двух-трех месяцев, мы наблюдали некоторое его снижение. Сейчас он восстановился. От молодых семей поступает около 1000 заявок в месяц. Соответственно, и кредитов выдано уже на сумму более 31 млрд рублей. Наибольшее количество поданных заявок – в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), далее следуют Хабаровский край и Республика Бурятия. Основная задача, которая стоит перед агентством, – обеспечить спрос. До 2025 года в регионах планируется построить около 91 тысячи квадратных метров жилья. Понимаем, что этого недостаточно, необходимо увеличивать объемы. Работаем над этим. Например, из свежего: разрабатывается проект строительства в Магадане жилого комплекса под названием «Горохово поле». В рамках единой субсидии Минвостокразвития принято решение о выделении денег для прокладки туда инфраструктуры. Эта помощь застройщикам снижает уровень затрат и влияет на итоговую цену.

- Недавно говорилось о том, что первоначальный взнос по программе «Дальневосточная ипотека» может быть снижен. В какой стадии это решение?

- Сейчас проект нормативного акта находится в Правительстве РФ. Думаю, в ближайшее время он будет подписан. Таким образом, первоначальный взнос как для приобретения жилья на первичном рынке, так и для постройки собственного дома либо приобретения собственного жилья на земле будет снижен с 20 до 15 процентов. Вроде бы немного, но в деньгах это достаточно серьезная сумма. Кроме того, мы сделаем так, чтобы снять ограничения, которые препятствуют получению кредита для строительства собственного жилья. Агентство вместе с Минвостокразвития разработало проект закона, который предусматривает передачу в качестве залогового имущества земельного участка, полученного по программе «Дальневосточный гектар», на котором человек хочет построить свой дом. Этот проект закона тоже получил одобрение российского правительства. Думаю, что в рамках осенней сессии он будет принят Госдумой. Что это даст? Земельный участок имеет свою стоимость. А значит, он может войти в залоговую массу, человеку нужно будет предлагать меньший объем иного имущества либо денег для того, чтобы получить кредит. Хотели бы, чтобы кредитование по линии жилищного строительства и дальше развивалось такими же темпами, как приобретение жилья на первичном рынке. Мы подготовили предложения, которые вносят изменения в программу. Они заключаются в том, чтобы в качестве поручителей могло выступать любое лицо. Предлагаем использовать в качестве залога любое имущество. Это опять же позволит расширить залоговую массу и даст больше возможностей людям, которые хотят купить свой дом.

- Два процента - это очень низкая ставка, о которой многие могут только мечтать. Но то, о чем вы говорите, сделает жилье еще более доступным для населения. Особенно, если оно может быть построено на дальневосточном гектаре. Агентство, кстати, занимается сопровождением программы «Дальневосточный гектар». Как вы оцениваете ее продвижение?

- У людей действительно появилась возможность получить земельный участок в упрощенном порядке. Под упрощенным порядком я подразумеваю в первую очередь срок предоставления земли. На сегодняшний день он составляет порядка 32 календарных дней. Этот срок необходим для того, чтобы органы местного самоуправления произвели необходимые процедуры и человек, подавший заявление, получил договор о безвозмездном пользовании. Во-вторых, появилась возможность выбрать земельный участок в интересующем районе. Программа «Дальневосточный гектар» дает большие возможности. Механизм простого и понятного получения земельных участков, на мой взгляд, очень эффективен. Не зря руководство Росреестра говорит о том, что хотело бы распространить именно сам механизм на выдачу земельных участков по общим основаниям. Это правильно. Открыто, понятно и быстро. Программой уже воспользовались около 82 тысяч человек. Если разбираться по субъектам, то лидером у нас является Приморский край - 17000 заявлений, дальше Хабаровский край - около десяти тысяч заявлений. Следом за ними Сахалин и Республика Саха (Якутия) - порядка девяти тысяч, замыкает пятерку лидеров Амурская область - 8 тысяч заявлений.

- Как изменился спрос на дальневосточные гектары во время пандемии? Какие дополнительные меры поддержки может получить гражданин, оформивший землю?

- Некоторые трудности связаны с пандемией: например, с выездом на место и осмотром земельного участка. Работа многофункциональных центров, куда можно подать заявление, переведена на дистанционный режим. Но при этом мы наблюдали, что небольшой спад произошел только в марте–апреле этого года.

Если говорить о мерах поддержки, то их спектр, предлагаемый как на региональном, так и на федеральном уровне, достаточно широк. За время действия программы около 2,5 тысячи человек получили различные виды поддержки по линии сельского хозяйства, бесплатную древесину и многое другое на общую сумму 860 миллионов рублей. Серьезная сумма. Эти деньги используются правильно и приносят пользу.

- Есть ли возможность подвести к гектарам либо агломерациям дальневосточных гектаров инфраструктуру за счет государства? Как с этим обстоят дела?

- На территории дальневосточного региона есть такие агломерации. В двух субъектах – Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) выделены деньги на финансирование как раз инфраструктуры. Если говорить о Хабаровском крае, то здесь четыре таких агломерации. И в Якутии четыре. Уже сейчас, например, в Хабаровском крае окончено строительство дороги к селу, где располагается такая агломерация. Кроме того, вместе с Минвостокразвития при подготовке национальной программы по развитию Дальнего Востока мы включили раздел, который определяет точки финансирования, создания инфраструктуры практически во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Общая сумма, которая заложена на эти цели, варьируется в районе 6-7 миллиардов рублей. В результате будет построено порядка 400 километров дорог к уже сформированным участкам.

- Можно порекомендовать людям, которые только выбирают себе участок, сначала изучить карту агломераций на предмет того, где взять лучшие земли с точки зрения обеспечения инфраструктурой.

- Эта рекомендация актуальна в любом случае. Не только тогда, когда, например, хочешь построить дом. Вообще, если выбирать участок, на мой взгляд, самое важное понять зачем он нужен. Затем определиться с той территорией, которая соответствует цели. Правильнее было бы, конечно, съездить на место и посмотреть будущий участок. Потом останется просто техническая работа: на сайте Федеральной информационной системы адресовать этот участок и подать заявление.

- Программе уже более четырех лет, люди начинают отчитываться об освоении земли. Как идет декларационная кампания?

- В соответствии со 119-м Федеральным законом по истечении трех лет и трех месяцев после того, как человек получил договор на безвозмездное пользование, он должен подать декларацию об освоении земельного участка. Ее суть в том, что человек уведомляет уполномоченный орган, муниципальное образование о том, что он приступил к освоению. Если уведомление не поступит, это будет основанием для проведения уполномоченным органом внеплановой проверки.

Декларационная кампания стартовала в конце прошлого года. На сегодняшний день уже 5 тысяч человек подали декларации. Каждый месяц мы наблюдаем динамику, и нам отрадно, что мы говорим не только о поданных заявлениях или заключенных договорах, а уже о том, что граждане уведомляют нас о действиях, которые они осуществляют на земле.





- Могут ли отобрать участок за то, что не подал декларацию?





- За то, что не подал, нельзя. Но я сказал о том, что это является основанием для проведения внеплановой проверки. Если проверка выявит факты того, что земля не используется либо используется с нарушением, это уже является основанием для вынесения соответствующего предписания. Дается срок на устранение нарушений. Если нарушение не устраняется, действия никакие не производятся, то появляется основание для обращения в суд для изъятия земли. Это достаточно долгая процедура. Нам бы не хотелось, чтобы она проводилась в отношении людей, которые взяли дальневосточный гектар. Поэтому мы призываем: если вы используете земельный участок, подайте декларацию в тот срок. Если вы не хотите его использовать, передумали - ничего в этом страшного нет, можно подать соответствующее уведомление и договор будет расторгнут. Зато эта земля дальше может быть вовлечена в оборот, предоставлена другим людям.

- Какие проекты из тех, что реализуются на дальневосточных гектарах, можно охарактеризовать как наиболее полезные для региона?

- Хороший вопрос. Я бы не стал разграничивать наиболее и наименее полезные проекты. Например, человек выращивает клубнику. Начинал с нескольких десятков кустов у себя на приусадебном участке, а сейчас собирается собрать пять тонн клубники с дальневосточного гектара. Отличный пример. Это занятие полезно для региона уже потому, что в конечном итоге дает вклад в экономику. А самое главное - результат, который получают люди от своей предпринимательской деятельности.

- Сергей Владимирович, вернемся к ипотеке. С самого начала программы дальневосточной ипотеки звучат предложения увеличить возраст участников с 35 до 40 лет. Можно ли ожидать изменения условий?

- Надо проанализировать ситуацию, посмотреть, чтобы спрос на жилье в этом случае был обеспечен. Если спрос вырастет, то, наверное, стоит подумать об увеличении возраста.

- Сергей Владимирович, хотелось бы вернуться к началу разговора. Как относятся работодатели, которые сотрудничают с АРЧК, к выпускникам вузов без опыта? Сейчас это актуально, ведь последний выпуск состоялся на фоне пандемии, да и в целом на рынке труда ситуация непростая…

- Относятся как любой работодатель. Все хотят взять сразу обученного человека, хорошего специалиста. Тут вопрос, мне кажется, в другом: что сделать для того, чтобы молодые люди выпускались с набором компетенций и навыков, которые необходимы работодателю. И вот здесь как раз работа агентства. И огромная работа регионов, и огромная работа работодателей. Эффективны механизмы целевого обучения, когда работодатель отбирает из числа абитуриентов будущих своих сотрудников и ведет их на протяжении, например, последних двух курсов института. Он обеспечивает им повышенную стипендию, практику, стажировку. Участвует в формировании учебных программ именно под свой конкретный запрос. Ну и, соответственно, получает того специалиста, в котором нуждается.

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