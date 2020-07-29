Хабаровские «Хайзенберги» варили дурь в гараже мамы

Двое хабаровчан 30 и 33 лет, видимо, насмотревшись популярного телесериала «Во все тяжкие», решили «замутить» свою нарколабораторию. Место дислокации определили сразу – гараж во дворе жилого дома на Матвеевском шоссе. Бокс принадлежал матери одного из «Хайзенбергов».

Сообщники закупили через интернет оборудование и реактивы, собрали лабораторию и стали варить дурь. Первую партию наркоты они употребили сами (кстати, киношный Хайзенберг этого категорически не приемлил). Потом будущие наркобароны изготовили более крупную партию. Полтора грамма «отравы» они попытались продать своей знакомой. Тут-то их и задержали сотрудники полиции. В ходе обыска в гараже нашли реагенты, агрегаты и 182 грамма мефедрона.

Суд постановил признать злоумышленников виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок пять лет каждому с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Кстати, 30-летний варщик уже ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и вымогательство. А вот его более старший сообщник поедет на нары впервые.