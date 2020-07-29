В Хабаровском крае, возможно, появится Город трудовой доблести

Михаил Дегтярев находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. Одним из первых пунктов объезда стал Амурский судостроительный завод, где врио губернатора принял участие в закладке нового малого ракетного корабля, а также пообщался с рабочими АСЗ, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дегтярев предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре статус города трудовой доблести. Это станет знаком признания заслуг комсомольчан, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудились на крупнейших производственных предприятиях и внесли свой неоспоримый вклад в Победу над фашисткой Германией.

«Меня удивило, что до сих пор у города нет такого статуса, - сообщил врио губернатора. - Комсомольск абсолютно по всем параметрам подходит для этого. Здесь столько предприятий, столько трудовых подвигов совершено. Поэтому поручаю подготовить пакет документов, а я передам их за своей подписью главе государства».