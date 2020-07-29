Три кубометра прокладок спускают в унитаз каждый день хабаровчане

Весь крупный мусор из канализации застревает в трубопроводах и на насосных станциях.

«Каждый год мы регистрируем более трех тысяч засоров. Около 70 процентов – так называемые «тряпочные»: люди бросают в канализацию ткань, одежду, подгузники, гигиенические прокладки, полиэтиленовые пакеты, ватные палочки, влажные салфетки и многое другое. Все эти засоры наши специалисты вынуждены устранять вручную», — рассказала руководитель экологической службы МУП «Водоканал» Татьяна Берсенева.

Часть отходов застревает в трубах, часть – на локальных насосных станциях, но основная масса попадет на главную насосную станцию, откуда все стоки перебрасываются на очистные сооружения. Здесь работники в круглосуточном режиме вынуждены вытаскивать налипшие на фильтрационные решетки «подарки» от хабаровчан. Их высушивают, обеззараживают и утилизируют на полигоне твердых бытовых отходов. Ежесуточно набирается около трех кубометров таких отходов – практически целый кузов самосвала ЗИЛ.