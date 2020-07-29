Куда пропали деньги «Амурстали»?

Про единственный металлургический завод на Дальнем Востоке «Амурсталь» ходит огромное количество слухов. Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и его окружение, пытаясь защититься от обвинений и создать образ мучеников, активно распространяли и распространяют недостоверную информацию. Которая вполне себе удовлетворяет самолюбие дальневосточников.

Вот есть «наш» завод, вот злые «москвичи», которые его хотят «отжать», а вот и защитник Фургал, не дающий растащить предприятие по кускам. На самом деле здесь тот случай, который можно обозначить поговоркой «Держи вора! – кричал вор».

В январе 2017 года «Амурсталь» был выкуплен с торгов за 2,46 млрд руб. Четвертью предприятия до сих пор владеет жена Фургала Лариса Стародубова. Еще одна четверть принадлежала бизнес-партнеру Фургала Николаю Мистрюкову. Первым генеральным директором ООО «Торэкс-Хабаровск» был назначен координатор хабаровского отделения ЛДПР Захар Синяговский (после избрания Сергея Фургала на пост губернатора он станет его советником). Соратники Фургала Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов заняли руководящие должности на заводе.

После того, как на ключевые посты на «Амурстали» и «Торэксе» были расставлены люди Фургала, с предприятием начали происходить странные вещи. Выдаваемые «Амурстали» государственные кредиты на развитие металлургической промышленности куда-то стали пропадать. Завод получил от 2 до 3,5 миллиардов рублей, однако при этом положение на нем становилось все хуже и хуже. В конце концов, предприятие оказалось на грани банкротства.

Все это продолжалось до тех пор, пока еще один совладелец завода Павел Бальский не купил долю Мистрюкова и не затеял финансовое расследование. По странному совпадению Бальского в профургальских СМИ тут же окрестили «московским рейдером», а Фургала – защитником «разграбления» завода. Любопытный факт – Бальский вложил в развитие завода не только собственные деньги, но и рискнул вложить заемные. Рейдер, вкладывающий деньги в производство? Это что-то новое.

Видимо, опасаясь, что и эти финансы куда-то «уплывут», Павел Бальский решил отстранить от управления людей Фургала, что и было сделано. Новым директором завода стал Григорий Фрейдин.

Так куда же подевались те самые кредитные государственные миллиарды и почему Бальского так яростно обливали грязью в СМИ, пытаясь создать из него образ врага из Москвы? Изучение первичной документации «Амурстали» показало следующее. Активы завода, которые могли бы позволить ему нормально работать, методично по разным схемам выводились на компании, подконтрольные семье Фургала. Возможно, эти финансы и дальше перекочевывали бы в карманы бенефициаров, если бы не сотрудники СКР, остановившие своим расследованием денежный поток.

Не исключено, что Сергею Фургалу и его соратникам будут предъявлены обвинения в финансовых махинациях.