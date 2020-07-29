Малый ракетный корабль «Павловск» заложили на Амурском судостроительном заводе

В церемонии принял участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

На Амурском судостроительном заводе состоялась закладка малого ракетного корабля «Павловск» проекта 22800 «Каракурт». В церемонии приняли участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, представители командования Тихоокеанского флота.

«Мне очень приятно находиться сегодня в стенах завода. Хочу от лица правительства Хабаровского края поблагодарить руководство предприятия, всех сотрудников за очень важный и нужный труд, а также Министерство обороны РФ за стабильную загрузку завода военными заказами. На следующий год заводу исполнится 85 лет. Здесь построено немало судов и кораблей различного класса. Уверен, что с заказами корабелы справятся в срок, укрепив тем самым боевую мощь и престиж нашей страны, военно-морского флота. Для меня, как для врио главы региона, очень важно социальное самочувствие жителей. И мы сделаем все, чтобы в Комсомольске-на-Амуре было комфортно работать», — сказал Михаил Дегтярёв.

Врио главы региона вручил благодарственные письма лучшим специалистам завода. После этого в рамках официальной церемонии в основание одной из секций была установлена закладная табличка.

Всего по контракту с Министерством обороны РФ, Амурский судостроительный завод до 2026 года должен построить и передать заказчику четыре малых ракетных корабля. На АСЗ в различной степени готовности находятся три судна проекта 22800, которым дали названия российских городов – «Удомля», «Ржев» и «Уссурийск». В комплект вооружения этих кораблей входит комплекс крылатых ракет «Калибр-НК», 76-миллиметровое автоматическое универсальное орудие, зенитный комплекс «Панцирь-М».

Михаил Дегтярев также побывал в нескольких цехах, где ведутся работы по выполнению гражданских и военных заказов. Так, на стапелях завода ведется строительство корвета проекта 20380 – «Резкий» по заказу Тихоокеанского флота, а также двух паромов для Сахалинской области.