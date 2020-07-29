Житель Хабаровского края пытался продать части тигра

Ранее судимый житель Вяземского района добыл краснокнижного амурского тигра. Тушу животного он перевез к себе в дом, расположенный в поселке Котиково. Впоследствии он попытался продать голову, шкуру и фрагменты лап тигра. Во время продажи его задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.





В туше обнаружены следы огнестрельных ранений в область головы и туловища. 44-летний мужчина сказал, что нашел тигра раненым в тайге. Правда это или задержанный сам застрелил редкого зверя, установит следствие.





Охотника отпустили до суда под обязательство о явке. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.



