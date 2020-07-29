Дегтярёв будет следить онлайн за стройками Комсомольска-на-Амуре

Врио главы региона проинспектировал строительство гидрозащитных сооружений и регионального центра развития спорта

В рамках рабочей поездки врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил ход работ на крупных объектах Комсомольска-на-Амуре. Врио главы региона проинспектировал строительство гидрозащитных сооружений и регионального центра развития спорта.

«Впечатления не самые хорошие. Есть риски, что мы не успеем построить эти объекты в срок. Идет удорожание стоимости из-за перепроектирования. Это вынужденная мера, так как проекты, которые ранее прошли государственную экспертизу, были выполнены с недочетами. Мы возьмем под контроль все стройки Комсомольска-на-Амуре, на которые выделены федеральные средства. Я лично буду следить за ходом работ через Интернет. Этим же займутся и контролирующие органы правительства края», — отметил Михаил Дегтярёв.

По информации представителя подрядной организации, работы по строительству центра сложнокоординационных видов спорта выполнены на 50%. На этом объекте, который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года, также планируется организовать перепроектирование из-за того, что стоимость работ не учтена в полном объеме.

Оплата труда сотрудников занижена, как и логистические затраты. Вопрос дополнительного финансирования краевые власти будут решать после того, как новый проект пройдет государственную экспертизу.

Аналогичные проблемы возникли при строительстве дворца единоборств и игровых видов спорта. Строительство этого объекта планируется завершить в 2021 году. Готовность находится на уровне 50%.

Оценивая работу по реализации Комплексного плана развития города, Михаил Дегтярёв раскритиковал работу подрядных организаций, которые срывают сроки крупных строек.

«Мы будем искать более ответственных исполнителей. Кроме того, меня не устраивает работа краевой службы заказчика регионального минстроя. Речь идет о том, как готовятся документы, организован контроль за стройками и освоением федеральных средств. Структура будет реорганизована», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Вместе с тем сегодня в Комсомольске-на-Амуре разворачивается масштабная программа по ремонту дворов. Речь идет о 50 дворовых территориях, на благоустройство которых в этом году выделены федеральные средства.

«Больше 10 лет в городе дворовыми территориями никто не занимался. Как вы понимаете, это важная социальная составляющая комплексного благоустройства. За работами будем тщательно следить. В течение 4 лет планируем привести в порядок все дворовые территории Комсомольска-на-Амуре», — подчеркнул врио губернатора края.



