Окружение Фургала пытается вернуться к власти

В Законодательной думе Хабаровского края состоялось очередное заседание. Депутаты выбирали председателя бюджетного комитета думы. Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр пытался «пробить» свою креатуру – депутата Кирилла Цмакалова. Однако у него это не получилось. Против назначения Цмакалова проголосовало 13 народных избранников, что составило большинство.

Напомним, что Зюбр работает первым заместителем генерального директора ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» и входит в ближайшее окружение арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Сергея Фургала.

Таким образом, председателю думы Ирине Зикуновой удается не допустить к ключевым постам регионального парламента наиболее одиозных депутатов. Наведение порядка в законодательной власти Хабаровского края проходит наравне с таким же процессом в исполнительной власти региона, где врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев также взялся за самые скомпрометировавшие себя фигуры.