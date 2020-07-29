Врио губернатора Хабаровского края Дегтяреву показали суперджет

Михаил Дегтярёв посетил авиастроительные предприятия в Комсомольске-на-Амуре

Врио губернатора ознакомился с производством современных военных и гражданских самолётов

Сегодня врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв посетил два ведущих предприятия авиастроительной отрасли страны - филиал ПАО «Авиационная холдинговая компания "Сухой" «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод», а также ПАО "Корпорация Иркут" - филиал "Региональные самолёты" в Комсомольске-на-Амуре.

На Комсомольском авиазаводе Михаил Дегтярёв ознакомился с производством новейших российских истребителей Су-35с и Су-57. Он побывал в инженерном центре, на агрегатно-сборочном производстве, в недавно построенном гальваническом цехе. В производственном центре "Региональных самолётов" врио главы региона ознакомился с процессом окончательной сборки самолёта Сухой Суперджет 100.

В ходе посещения предприятий Михаил Дегтярёв интересовался не только производственными планами, но и пообщался с заводчанами. Один из них даже попросил врио губернатора включить его в Народный совет.

- Меня всегда интересуют прежде всего бытовые условия жизни людей - есть ли все коммунальные ресурсы, есть ли детские площадки во дворах, хватает ли мест в детсадах и школах. Только через разговоры с простыми людьми можно понять главные проблемы города, а затем немного "взбодрить" местные власти, указав им на недоработки, - подчеркнул Михаил Дегтярёв.