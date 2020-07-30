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120 новых больных С-19 в Хабаровском крае
В числе заболевших — семеро детей.
За сутки в крае зарегистрировано 120 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.
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Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 22 пациента старше 65-ти лет; семеро детей и подростков в возрасте от года до 17-ти лет.
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Среди вновь выявленных пациентов 20 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.
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Всего в крае зарегистрировано 7 тыс 312 случаев заболевания (рост +1,7% к 28 июля 2020 года), 57 человек скончались.
«Активными» остается 2 тыс 782 случаев заболевания, 41 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у 55 процентов — заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 206 пациентов.
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Кроме того в стационарах края получают лечение 235 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.
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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.
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В крае выполнено более 170 тысяч исследований на новый коронавирус.