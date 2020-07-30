Убийцу из Хабаровского края искали девять лет

Житель села Дормидонтовка (Вяземский район) поссорился со своим приятелем. Вспылив, он нанес ему два удара ножом в живот. Тот от полученных ранений скончался. Убийца решил, что называется, «рвать когти». Он собрал вещи и покинул малую Родину. Это произошло в мае 2011 года.





Только спустя девять лет преступника нашли. Он к тому времени проживал в Москве. 41-летнего мужчину арестовали и доставили в столь немилый ему Хабаровский край. По факту убийства возбуждено уголовное дело.





Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору Вяземского района для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком России по Хабаровскому краю и ЕАО.





Кстати, многие жители края требуют освободить Сергея Фургала из-за истечения сроков давности. Мол, 15 лет прошло, поэтому ему все можно простить. История с убийцей, которого искали девять лет, доказывает – сколь веревочке не вейся, конец все равно будет. Преступников у нас в стране могут искать и 18, и 20 лет. И, в подавляющем большинстве, их находят.



