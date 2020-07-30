В Хабаровске скоро начнут строить крупную развязку

В следующем году в краевом центре начнут строить крупный транспортный узел в районе улиц Большой, Шелеста и Воронежской. Создаваться развязка будет поэтапно. В данный момент рассматривается вопрос о расширении перекрестка, создании дополнительных полос для транспорта, поворачивающего с улиц Воронежской и Большой налево, а также переноса места поворота общественного транспорта, двигающегося со стороны автовокзала в сторону улицы Шелеста, за перекресток – на примыкающую к Шелеста дорогу.

«Все эти меры позволят разгрузить этот участок, ускорить прохождение транспорта, однако они требуют существенного финансирования, - рассказал заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Станислав Кочемазов. - Необходимо расширить перекресток, перенести тротуар, установить светофорные объекты, знаки и так далее. Все эти работы мы предлагаем провести в 2021 году».

Пока специалисты не решили, что из себя будет представлять узел. Рассматриваются вопросы придать ему форму «полного клеверного листа» или «турбины». Стоимость строительства развязки оценивается от полутора до 2,5 миллиарда рублей. Городской бюджет такие траты не потянет, поэтому предполагается привлечь финансирование через приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».