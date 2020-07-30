Дегтярев: Цены на бензин растут из-за картельного сговора

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с рабочими Амурского судостроительного завода. В ходе беседы люди пожаловались чиновнику на рост цен на топливо. Причем тарифы растут одновременно у всех продавцов, добавили рабочие.





«Это картельный сговор, - сказал Дегятрев. - Для этого есть инструменты у государства… Давайте мониторинг цен проводить. Возможно, общественники будут готовы этим заняться в Комсомольске-на-Амуре. Где недоливают бензин, есть, наверное, и такие, да? Контрольную закупку, в правоохранительные органы - мне копию, я на контроль возьму. Будем наводить порядок».





Врио намерен подключить к мониторингу цен на бензин Федеральную антимонопольную службу.



