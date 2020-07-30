12 квартир есть у мэрии Хабаровска для жильцов ветхих бараков

Администрация города приобрела жилье на специальном аукционе.

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, аукцион состоялся на этой неделе, сегодня подведены итоги торгов. Муниципалитет был готов приобрести 54 жилых помещения, но собственники предложили только четверть от желаемого количества.

Впрочем, надежды выкупить еще полсотни квартир мэрия не теряет. О свершившихся приобретениях и дальнейших планах сообщил консультант городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Павел Бухальцев.

Он сообщил, что за время аукциона, который проходил с 21 по 28 июля, состоялось 12 закупок – у собственников жилья мэрией приобретено 5 трехкомнатных и 7 двухкомнатных квартир.

«После заключения муниципальных контрактов и завершения прочих документальных процедур, которые в общей сложности займут от полутора до двух месяцев, в благоустроенные квартиры смогут переехать жители восьми аварийных домов : №43а по улице Истомина, №15 по улице Молодежной, №7 по улице Серова, №23 — по Краснодарской, №13 – по Нагорной, №11 – по Дежнева, №5 – по Камской и №83 – по проспекту 60-летия Октября. Это не значит, что в этот раз мы сможем расселить эти дома полностью, но часть семей, живущих в них, вскоре сможет отпраздновать новоселье (в общей сложности – 41 человек)», — рассказал Павел Бухальцев.

Следующий аукцион пройдет уже в начале августа на электронной площадке «Росэлторга». В ходе грядущих торгов мэрия хочет приобрести 50 квартир и очень ждет предложений от хабаровчан.

«Мы по-прежнему рассчитываем, что наши заявки не останутся без ответа. Условия проведения электронных торгов изменились в пользу собственников недвижимости. Ранее, чтобы муниципалитет мог заключить контракт с продавцом квартиры на ее покупку, последний должен был внести на площадку электронного аукциона 5% от стоимости жилья, которое он намерен продать. С 1 июля размер ставки обеспечения контракта снижен до 0,5%», — сказал Бухальцев

Сейчас в Хабаровске реализуется второй этап краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья на 2020-2021 годы. В его рамках муниципалитету необходимо приобрести 85 жилых помещений. Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 238 миллионов рублей.

С учетом итогов вышеуказанного аукциона, на сегодняшний день городом куплено пока только 29 квартир из 85 запланированных. Покупка жилплощади у граждан ведется по установленной этой программой цене — по 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. Главное требование, предъявляемое к жилищам, – они должны быть отремонтированы, сантехника и прочее оборудование — в полной исправности, чтобы новоселам, которые будут переезжать в него из аварийных домов, нужно было только завезти свои вещи.

На официальном сайте мэрии размещена полная информация о требованиях, предъявляемых к жилью: перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года; подробная инструкция о том, как участвовать в закупках «Росэлторга»; типовые требования к квартирам, которые собственники должны соблюсти, чтобы мэрия смогла приобрести их жилые «квадраты».

Чтобы ознакомиться с этими сведениями, на главной странице портала в разделе «Полезные ресурсы» нужно выбрать вкладку «Переселение из аварийного жилищного фонда» (Получить ответы на все вопросы заинтересованные хабаровчане также могут по телефонам: 41-99-75, 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57, 41-98-51, 41-94-98.